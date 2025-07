Biogen, investimento produttivo di 2 miliardi di dollari in North Carolina

Biogen

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore delle biotecnologie, intendenel suo attualenel Research Triangle Park (RTP) in. Dall'inizio dei lavori nel 1995, la produzione di Biogen nell'RTP ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire la pipeline e il portfolio di trattamenti innovativi dell'azienda a milioni di pazienti in tutto il mondo.Biogen hadi dollari nel suo stabilimento produttivo in North Carolina, di cui oltre 3 miliardi negli ultimi anni, e questo prossimo investimento alimenterà il continuo sviluppo della pipeline clinica in fase avanzata di Biogen, si legge in una nota."La nostra presenza produttiva negli Stati Uniti ha svolto un ruolo fondamentale nella storia e nel successo di Biogen, nonché nello sviluppo di trattamenti che stanno avendo un impatto significativo su pazienti, famiglie e comunità qui negli Stati Uniti e in tutto il mondo - ha dichiaratodi Biogen - Con questo investimento, modernizzeremo ed espanderemo la nostra capacità produttiva per potenziare la nostra pipeline e fornire una fornitura resiliente ai pazienti, continuando al contempo a supportare la comunità qualificata e dedicata di talenti delle scienze della vita nella Carolina del Nord".