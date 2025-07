Eurocommercial Properties vende nuovo megastore in Svezia per 14,1 milioni di euro

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) -, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha annunciato lasituato accanto al centro commerciale Grand Samarkand a. L'edificio di 8.200 metri quadri è stato completato nei tempi previsti ed è interamente locato a EKO, uno dei rivenditori al dettaglio di maggior successo in Svezia, con un contratto di locazione decennale.Il megastore è stato venduto a Svenska Handelsfastigheter, un investitore immobiliare svedese specializzato nella vendita al dettaglio di generi alimentari e grandi magazzini, per un prezzo di 158 milioni di corone svedesi (), superiore all'ultima valutazione indipendente al 30 giugno 2025. Il perfezionamento della vendita avverrà nell'agosto 2025."Questa cessione rientra nella nostra, in seguito alle precedenti vendite di (parti di) parchi commerciali svedesi a Norrkoping e Sodertalje - ha commentato il- Evidenzia inoltre il successo della nostra strategia di creazione di valore, che consiste nel consegnare puntualmente un asset di alta qualità, interamente locato a Eko Stormarknad, ottenendo un rendimento interessante di oltre l'8% sul costo. L'operazione riflette sia la resilienza del nostro portafoglio svedese sia la forte domanda del mercato per immobili commerciali ben locati".