Finanza per crescere: ANASF, Confesercenti e Progetica uniscono forze per PMI

(Teleborsa) -offrendo strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le scelte economiche e strategiche del quotidiano: è l’obiettivo del nuovo progetto di educazione finanziaria messo in campo da ANASF, Confesercenti e Progetica – quest’ultima in qualità di partner didattico – a sostegno del tessuto imprenditoriale del Paese."Dopo oltre 16 anni di esperienza con il progetto economic@mente – Metti in conto il tuo futuro, portato avanti con successo nelle scuole italiane – ha dichiaratopresidente ANASF – oggi l’Associazione amplia il proprio impegno rivolgendosi a cittadine e cittadini giovani e adulti, in particolare agli imprenditori e alle imprenditrici.L’educazione finanziaria non può essere un privilegio per pochi: è un diritto per tutti. Il nostro obiettivo è raggiungere anche le aree periferiche e favorire la partecipazione delle donne, contribuendo a una crescita più inclusiva del sistema economico italiano".si svilupperà attraverso una piattaforma digitale di formazione, pensata per essere accessibile, flessibile e personalizzabile. I contenuti saranno disponibili in formato video, audio, testuale e interattivo, affiancati da moduli in aula con formatori ANASF, ospitati nelle sedi territoriali di Confesercenti.A sottolineare l’urgenza di un cambio di paradigma è anchda anni in prima linea nel supporto alla formazione imprenditoriale.soprattutto in una fase storica in cui programmare e pianificare è indispensabile per restare sul mercato. Troppo spesso le PMI affrontano le scelte economiche in maniera emergenziale: con questo protocollo vogliamo colmare un vuoto, offrendo competenze e strumenti pratici per gestire il presente e preparare il futuro. È una sfida che riguarda la competitività del sistema produttivo e, quindi, la crescita del Paese", ha affermato, presidente nazionale Confesercenti.si pone anche l’obiettivo di generare un importante risvolto educativo e culturale, che si rivolge - quindi -"Con questa iniziativa vogliamo offrire supporto concreto alle imprese e ai risparmiatori, migliorandone le competenze e in generale portandoli a sviluppare una visione più lucida e sostenibile nel lungo periodo. È provato, infatti, che coloro che dispongono di livelli più elevati di alfabetizzazione finanziaria sono in grado di assumere decisioni più efficaci con impatti decisamente positivi sul piano personale, familiare e collettivo", ha aggiunto Alma Foti, vicepresidente vicaria ANASF e responsabile dell’area educazione finanziaria.Secondoche firma l’impianto didattico del progetto, la sfida non è solo quella di diffondere contenuti, ma di renderli realmente fruibili.“L’educazione finanziaria di qualità non si limita a trasmettere conoscenze, ma aiuta le persone a prendere decisioni migliori, con maggiore chiarezza e minore stress – ha affermatofounder di Progetica –. Il nostro impegno è costruire percorsi semplici ma rigorosi, che trasformino la consapevolezza finanziaria in una vera competenza quotidiana, capace di migliorare il benessere concreto delle famiglie e degli imprenditori.”Un’iniziativa "