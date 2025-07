NewPrinces, controllata UK acquisisce sede storica a Liverpool per 60 milioni di sterline

NewPrinces

(Teleborsa) -(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha annunciato che la controllata Princes, uno dei principali gruppi del food & beverage del Regno Unito e dal 2024 parte del gruppo, ha completato l'nell'ambito di unL'operazione si inserisce in undel valore complessivo di 83 milioni di sterline, che include anche l'acquisto del sito Symington's di Cross Green a Leeds per 23 milioni di sterline, confermando l'impegno di lungo periodo del gruppo nel Regno Unito.L'operazione risulta avere un, grazie a risparmi annuali ricorrenti derivanti da eliminazione dei costi di locazione e dai contributi dei canoni di locazione degli attuali affittuari. L'operazione è stata supportata da, che ha concesso a Princes un"Con questa acquisizione, stiamo costruendo un patrimonio comune - ha commentatodel Gruppo - Il Royal Liver Building non sarà solo un simbolo della nostra ambizione, ma anche una piattaforma strategica per l'espansione, l'innovazione e l'impegno culturale".Si tratta di "unper Princes", che affonda le sue radici proprio a Liverpool, dove nacque nel 1880 come "Simpson & Roberts & Co.", società specializzata nell'importazione di conserve alimentari. Nel 1900 adottò il nome Princes e da allora rappresenta un marchio iconico e punto di riferimento nelle cucine britanniche. L'acquisizione del Royal Liver Building rappresenta quindi un ritorno simbolico alle origini, ma anche una scelta strategica proiettata al futuro: il sito diventerà un hub operativo centrale, in grado di sostenere la crescita, l'innovazione e il dialogo con il territorio negli anni a venire.Il gruppo intende espandere la propria presenza all'interno del Royal Liver Building, utilizzandoloper eventi, collaborazioni e coinvolgimento del pubblico. Princes ha confermato che tutte le attività e gli accordi esistenti con gli attuali inquilini del Royal Liver Building resteranno invariati, garantendo continuità e stabilità a colleghi e partner