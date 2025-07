Digital Bros rivede al ribasso stime esercizio con risultati sotto attese videogioco Blades of Fire

Digital Bros

(Teleborsa) - Il Gruppoattivo nel mercato dei videogiochi, quotato sull’Euronext STAR Milan,concluso al 30 giugno 2025.Rilevando che "il mercato dei videogiochi continua a presentare condizioni competitive particolarmente complesse", la società ha ammesso che il, lanciato lo scorso 22 maggio 2025 nella versione console ed in esclusiva sulla piattaforma per personal computer Epic Games Store,dal Gruppo.Per effetto di ciò, i, già previsti in calo rispetto al precedente esercizio, registrerannorispetto alle stime precedenti.L’elevata incertezza che continua a caratterizzare lo scenario competitivo ha inoltre reso necessario effettuare, risultanti dai test di impairment preliminari analizzati dal Consiglio di amministrazione in data odierna congiuntamenteall’approvazione del nuovo piano strategico quinquennale. Di conseguenza, contrariamente a quanto comunicato in occasione dell’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025, ilatteso per l’esercizio 2024-2025 sarà inferiore a quello registrato al 30 giugno 2024, edi Euro.al 30 giugno 2025, previsto in, è invece atteso in significativo miglioramento rispetto alle stime, al di sotto di 20 milioni di euro.