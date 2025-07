Piano edilizia carceri 2025-2027, Cdm: "Obiettivo 15mila posti"

(Teleborsa) - Approvate inmisure che mirano a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia civile e penale, a contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, attraverso la realizzazione di nuove strutture e l'ampliamento di quelle esistenti, a rendere più rigorose e rapide le procedure di valutazione sulla liberazione anticipata e a offrire concrete possibilità di riabilitazione ai detenuti con dipendenza da stupefacenti o alcol.Ilsi pone l'obiettivo di recuperare e creare 15mila posti detentivi. "I primi 9.696 posti detentivi saranno così divisi: 1.472 nel 2025, nel 2026 saranno 5.914, nel 2027 saranno 2.310, per un fabbisogno finanziario complessivo di 758 milioni di euro. Ulteriori cinquemila posti detentivi potranno essere realizzati in un arco temporale quinquennale attraverso la linea di intervento sulla valorizzazione e trasformazione di alcuni istituti penitenziari esistenti. Tale intervento complessivo consente di raggiungere l'obiettivo di 15mila posti mancanti" ha affermato ilin conferenza stampa dopo il Cdm."Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo varato un piano straordinario di interventi che ci farà avere, con opere in cantiere già oggi e con il termine dei lavori al 2027, circa 10mila nuovi posti detentivi, con un investimento complessivo di oltre 750 milioni di euro. E stiamo lavorando per aggiungere altri 5mila posti in modo da colmare l'intero divario che c'è fra presenze e posti disponibili – ha affermato lacommentando il piano carceri in un video –. In altre parole – ha aggiunto –, prima si adeguavano i reati al numero di posti disponibili nelle carceri mentre noi riteniamo viceversa che uno Stato giusto debba adeguare la capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena. Quindi finalmente certezza della pena"."Il CdM ha approvato il piano di interventi per ristrutturare e ingrandire gli istituti penitenziari, con 335 milioni del mio Ministero)" ha affermato il"Penso che sia stata una giornata di risposte concrete, di risultati e di impegni che vengono mantenuti, perché questo è quello che sappiamo fare meglio: rispettare la parola data e il programma che abbiamo presentato ai cittadini – ha proseguitoparlando della riforma della giustizia approvata in seconda lettura al Senato e dei provvedimenti in materia di carceri varati dal Consiglio dei ministri –. Parallelamente continueremo lo sforzo che abbiamo portato avanti finora per coprire i vuoti di organico della Polizia penitenziaria. Il nostro obiettivo è prevedere mille extra assunzioni già nella prossima legge di bilancio. Insieme al piano carceri abbiamo approvato un provvedimento molto significativo, un disegno di legge che offre a una persona tossicodipendente che ha commesso reati, chiaramente correlati alla droga, la possibilità di espiare la pena fino al tetto di 8 anni di reclusione in regime di detenzione domiciliare all'interno di una comunità terapeutica e di iniziare in quella comunità un reale concreto verificabile percorso di recupero – ha aggiunto la premier –. Così abbiamo raccolto le richieste delle comunità terapeutiche. Fin dal momento dell'arresto il tossicopendente può scegliere la comunità invece del carcere: in questo modo, quella persona recupera se stessa, si eleva complessivamente il livello di sicurezza una volta che viene eliminata anche la molla che conduce a delinquere"."I detenuti che che avrebbero diritto alla liberazione anticipata alla luce delle condizioni di fine pena e dei programmi di recupero, potrebbero consentire liberazione anticipata sono circa 10 mila persone – ha detto ilillustrando le principali provvedimenti approvati dal Cdm per il potenziamento delle strutture carceriarie –. Il nostro intervento è innanzitutto informativo: ogni detenuto deve avere una cartella personalizzata e su fine pena e su condizioni che potrebbero portare alla liberazioni anticipata. Inoltre abbiamo previsto che l'istanza di liberazione fatta dal detenuto sia presentata al direttore dell'istituto di pena che avrà l'onere di trasmetterla senza ritardi al magistrato di sorveglianza".Il Piano – fa sapere Palazzo Chigi in una nota – prevede un insieme coordinato d'interventi, finalizzati al recupero di sezioni esistenti e alla realizzazione di nuovi posti detentivi. L’obiettivo è aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario, migliorando al contempo le condizioni strutturali degli istituti e contrastando in modo strutturale il fenomeno del sovraffollamento. È previsto un totale di 60 interventi strutturali, dei quali 3 sono già conclusi, 27 sono in corso e 30 sono prossimi all’avvio. Attraverso ampliamenti delle strutture esistenti, saranno creati 3.716 nuovi posti, mentre ristrutturazioni e manutenzioni consentiranno il recupero complessivo di ulteriori 5.980 posti, per un totale al termine del triennio di 9.696 posti aggiuntivi.Il testo introduce un nuovo regime di detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti, con l'obiettivo di prevedere modalità esecutive della pena maggiormente idonee alle specifiche esigenze socio-riabilitative di tali soggetti.Le nuove norme, tra l'altro, consentono ai soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti nei cui confronti deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua, non superiore a otto anni, o a quattro anni se concerne uno dei reati di maggiore pericolosità sociale (di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354), di chiedere in ogni momento di essere ammessi alla detenzione domiciliare presso una struttura autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, sulla base di uno specifico programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. Tale beneficio può essere concesso una sola volta. Per ottenere il beneficio, il programma di riabilitazione sarà sottoposto a una Commissione di valutazione, che dovrà anche accertare l'effettiva e attuale condizione di dipendenza del soggetto e alla quale e dovrà essere fornita l’indicazione della correlazione tra la dipendenza stessa e la commissione del reato. Inoltre, il responsabile della struttura terapeutica dovrà trasmettere al servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio e all'ufficio locale di esecuzione penale esterna una relazione semestrale sull'esecuzione del programma, segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria. Al termine del programma, l'ufficio locale di esecuzione penale esterna trasmetterà all'autorità giudiziaria una relazione finale. Il tribunale di sorveglianza disporrà la revoca del regime di detenzione domiciliare qualora il programma terapeutico residenziale non sia positivamente concluso o se il comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure. Se il programma terapeutico residenziale risulta positivamente completato, il magistrato di sorveglianza dispone la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova del soggetto ai fini del suo reinserimento sociale, a condizione che la pena residua non sia superiore ad otto anni, aumentata della metà, o a quattro anni, aumentata di un quarto, nei casi già citati di pericolosità sociale.In attuazione all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, il testo introduce una procedura più rapida e più rigorosa per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, già previsto nell'ordinamento penitenziario. Si prevede l'informatizzazione del fascicolo personale del detenuto e, nelle more, la trasmissione degli elementi di valutazione necessari da parte del direttore dell'istituto al magistrato di sorveglianza. Inoltre, si incrementa il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili dei detenuti con i propri familiari, al fine di garantirne la prosecuzione dei rapporti personali.