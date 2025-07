Progressio Investimenti IV chiude raccolta a 335 milioni di euro, sopra target iniziale

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Progressio SGR ha deliberato il, che ha chiuso lacon impegni complessivi per, superando l'obiettivo iniziale di 300 milioni di euro.Il Fondo ha ottenuto la fiducia di investitori istituzionali di primo piano a livello nazionale ed europeo, tra cui fondi di fondi, banche, fondi pensione, casse di previdenza, nonché imprenditori e family office. Ildi Progressio ha inoltre, dimostrando un forte allineamento d'interesse con gli investitori.Circa ilraccolto proviene dagestiti da Progressio, a testimonianza della continuità e della fiducia consolidata nel tempo, mentre il restante 40% è stato sottoscritto da nuovi investitori, evidenziando l'attrattività della strategia del Fondo anche presso nuovi interlocutori."Siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto - ha detto- Il nuovo fondo Progressio Investimenti IV non solo ha superato la dimensione di quello precedente (PI III, 250 milioni), ma ha anche chiuso la raccolta superando il target prefissato di 300 milioni. Questo risultato è stato peraltro raggiunto in un contesto caratterizzato da una significativa e generalizzata riduzione della liquidità, che, negli ultimi 12-18 mesi, ha condizionato la raccolta nel mercato degli alternativi".La strategia del Fondo è incentrata su, grazie a marchi riconosciuti, know-how proprietario, tecnologie uniche e prodotti ad alto valore aggiunto.Progressio Investimenti IV ha. Nel solo primo semestre dell'anno, il team ha identificato circa 200 opportunità di investimento. Tra queste, due potenziali operazioni sono in corso di finalizzazione e il closing delle stesse è atteso nel secondo semestre del 2025. In particolare, è in fase avanzata di negoziazione una nuova acquisizione di maggioranza in un'azienda attiva nel settore digital, mentre è in esclusiva e in fase di due diligence un'ulteriore potenziale operazione riguardante un gruppo operante nella meccanica. Al completamento di questi potenziali investimenti, il Fondo dovrebbe arrivare a impegnare circa il 35% del capitale raccolto entro la fine del 2025.