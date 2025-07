Unicredit ritira offerta per Banco BPM. Orcel: incertezza Golden Power non giova

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diannuncia il, in quanto la condizione relativa all’autorizzazione Golden Power non è soddisfatta. L'annuncio arriva dopo che la CONSOB ha deciso di sospendere l'offerta per altri 30 giorni.Il- afferma una nota della Banca - è stato, insistentemente invocata dai vertici di BPM, che ha impedito a UniCredit di dialogare con gli azionisti di BPM nel modo in cui un normale processo di offerta avrebbe consentito."Ihanno dunqueche normalmente avviene durante un periodo di offerta per comprendere il valore creato dalla combinazione e determinare le condizioni che sarebbero state accettabili per andare avanti. Pur accogliendo con favore i significativi progressi compiuti con il TAR, la DG Comp dell'Unione Europea e il Governo italiano, idella nostra offerta e anche di quella della sospensione decisa oggi dalla CONSOB"."Pertanto, per fare chiarezza sulla situazione ee dei nostri azionisti, abbiamo deciso di non rinunciare alla condizione del Golden Power, che non è stata soddisfatta, e di ritirare di conseguenza l’Offerta", afferma Unicredit, che parla di "non solo per gli stakeholder di BPM, ma anche per le comunità imprenditoriali italiane e per l'economia in generale"."UniCredit rimane convinta che ilsia al Paese che all'Europa nel suo complesso. L'obiettivo principale di UniCredit rimane l'esecuzione della sua vincente strategia di trasformazione, che sta dando risultati tangibili ben al di sopra delle aspettative. Lerimangono uno strumento da utilizzare"La combinazione tra UniCredit e Banco BPM avrebbe apportato un enorme valore aggiunto per tutte le parti interessate. Il processodi offerta deviato e la continua incertezza hanno reso questa situazione insostenibile", commenta, Presidente di UniCredit, motivando la decisione di ritirare l'offerta., Amministratore Delegato di UniCredit, ha affermato "la mia responsabilità principale è diLa continua incertezza sull'applicazione delle prescrizioni del Golden Power non giova a nessuno dei due". "La strategia di UniCredit è eccellente e la sua esecuzione è sempre stata il centro della nostra attenzione. - prosegue - I risultati lo testimoniano. Per questo continueremo a perseguire la nostra trasformazione con la stessa energia e determinazione che ci hanno aiutato a battere i record, a consolidare la posizione di leader nel settore e - cosa più importante - a operare come partner bancario affidabile per i nostri clienti e le loro comunità".