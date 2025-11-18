Milano 13:32
Orsero, TP ICAP Midcap alza target price: correzione ingiustificata
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 26,60 euro per azione (dai precedenti 26,30 euro) il target price su Orsero, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 55%.

"Ieri il titolo ha chiuso in leggero ribasso, nonostante l'eccellente pubblicazione dei dati relativi ai primi nove mesi del 2025 - si legge nella ricerca - Questa reazione sembra difficile da giustificare, dati i fondamentali e i risultati, che posizionano il gruppo in una posizione favorevole per superare le previsioni. Considerando la performance, i commenti del management e la stagionalità del quarto trimestre, stiamo leggermente rivedendo al rialzo le nostre stime per il 2025".
