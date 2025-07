L'M&A globale rallenta per l’incertezza, ma Europa e USA segnano un’inversione di tendenza

(Teleborsa) - Ilper la conclusione delle elezioni nelle principali economie e per la promessa di chiarezza da parte delle banche centrali rispetto ai tassi d’interesse, che hanno portato. Tuttavia, già a gennaio, l’"l’indicatore che misura mensilmente il grado di disponibilità degli operatori a intraprendere operazioni di M&A, suggeriva maggiore cautela:Con il passare dei mesi, questa visione si è rivelata lungimirante: secondo le rilevazioni di metà anno di BCG raccolte nell’analisi 'Mid-2025 M&A Insights: Looking for Signs of a Second-Half Rebound', nel corso del 2025, il settore ha registrato una crescita inferiore alle medie storiche, conrispetto al semestre precedente. Pur in parziale recupero rispetto ai minimi di inizio anno, anchedopo aver toccato il minimo storico ad aprile, la fiducia ha registrato una lieve ripresa a maggio, per poi tornare a calare nuovamente a giugno, del 37% al di sotto della media storica."Sebbene a inizio anno le aspettative di ripresa del comparto fossero elevate, i dati del primo semestre fotografano un quadro più articolato:, evidenziando un atteggiamento più cauto da parte delle imprese. Più che a un rallentamento generalizzato,, con operazioni concentrate in ambiti e settori caratterizzati da condizioni operative più stabili, fondamentali industriali più solide e maggiore visibilità strategica. Questo è particolarmente vero in Nord America", afferma. "In questo contesto, l’Europa si muove in controtendenza. A giugno ha raggiunto un punteggio di 85, superando per la prima volta in due anni il Nord America.: dopo una fase più contenuta, il valore delle operazioni è cresciuto in modo significativo, trainato prevalentemente da deal strutturati e strategici, in particolare nel settore finanziario", conclude Tanduo.Nonostante non abbia mostrato il forte rimbalzo atteso da molti analisti,. Il settore industriale ha registrato. Parallelamente, materie prime e beni di consumo hanno visto cali significativi, rispettivamente del 49% e 50%. Al di là della tendenza globale, che mostra un settore soggetto a volatilità e incertezza, le dinamiche regionali e settoriali svelano un quadro più sfaccettato:In, dato dalla combinazione di deregulation e stabilizzazione dei tassi d’interesse, uniti a disponibilità di capitali e fondi di private equity, portando il valore delle operazioni a 685 miliardi di dollari negli Stati Uniti, pari al 62% del valore globale. Questo scenario potrebbe rappresentare un terreno fertile per alcune grandi operazioni strategiche, soprattutto nei settori delle tecnologie avanzate, in particolare AI, semiconduttori e chip.In, registrando un calo del 14% rispetto al semestre precedente. Tuttavia, il sentiment è salito a quota 85, superando per la prima volta in due anni quello del Nord America. L’attrattività del continente agli occhi degli investitori, unita a un crescente clima di incertezza oltreoceano, ha sostenuto l’attività transazionale, con una vivacità particolare nei settori finanziario e assicurativo.e un sentiment di appena 19 punti, che riflette le persistenti incertezze economico-politiche, accentuate dalle recenti decisioni commerciali statunitensi. Ma non tutto è perduto: potrebbero arrivare dalla Cina significativi stimoli fiscali a supporto del mercato locale, come dimostra il caso del Giappone, dove le riforme legate alla governance aziendale e la crescente pressione da parte degli investitori stanno incentivando nuove operazioni., trainati da investitori mediorientali e sponsor finanziari che proseguono nelle loro strategie di crescita e diversificazione attraverso operazioni internazionali. Anche in Africa, in particolare in Sudafrica e nel comparto delle materie prime, emergono i primi segnali di ripresa, sostenuti dalla domanda globale di terre rare e risorse strategiche.A livello settoriale emergono due gruppi distinti:, con punteggi intorno a 50, frenati dal calo della spesa dei consumatori e degli investimenti aziendali.Per quanto riguarda l’attività delle IPO, partita bene a inizio 2025, ha subito un rallentamento nella seconda parte del semestre a causa della volatilità, ma condizioni di mercato più tranquille potrebbero rapidamente riattivare nuove quotazioni. Il numero deiè rimasto stabile e si attesta a 24, mentre le grandi operazioni (oltre i 500 milioni di dollari) sono scese al di sotto della media storica di 60-80 al mese, riflettendo la prudenza degli operatori.BCG identifica alcune. A fare la differenza sono operazioni ambiziose ma ben ancorate alla strategia industriale, in grado di generare sinergie concrete in termini di costi, ricavi o competenze. Parallelamente, assumono un ruolo centrale strutture più flessibili, come acquisizioni progressive, joint venture o accordi con earn-out, che permettono di adattare tempi e modalità di integrazione, riducendo l’esposizione al rischio., così come l’attenzione alle dinamiche regolatorie, in particolare nelle operazioni transfrontaliere o in comparti sensibili. In questo scenario, agilità e capacità di adattamento diventano fattori decisivi, soprattutto per chi saprà integrare in modo efficace digitalizzazione, intelligenza artificiale e sostenibilità nei propri percorsi di crescita.