Piazze asiatiche in ordine sparso

Borsa Tokyo in calo. Effetto dazi USA sull'export giapponese
(Teleborsa) - Si chiude in calo la seduta per la borsa di Tokyo, dopo che il dato sul PIL del terzo trimestre ha mostrato la prima contrazione dell'economia giapponese, in sei trimestri. Inoltre, nel trimestre, le esportazioni hanno accusato un calo a causa dei dazi USA. L'indice Nikkei 225 lascia sul parterre lo 0,25%. Si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: debole Shenzhen che perde lo 0,26%.

In discesa Hong Kong (-1,02%); in netto miglioramento Seul (+1,94%).

Guadagni frazionali per Mumbai (+0,27%); pressoché invariato Sydney (+0,1%).

La giornata del 16 novembre si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo -0,08%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,16%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,73%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,8%.
