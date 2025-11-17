Borsa Tokyo in calo. Effetto dazi USA sull'export giapponese

(Teleborsa) - Si chiude in calo la seduta per la borsa di Tokyo
, dopo che il dato sul PIL del terzo trimestre
ha mostrato la prima contrazione dell'economia giapponese, in sei trimestri. Inoltre, nel trimestre, le esportazioni hanno accusato un calo a causa dei dazi USA. L'indice Nikkei 225
lascia sul parterre lo 0,25%. Si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: debole Shenzhen
che perde lo 0,26%.
In discesa Hong Kong
(-1,02%); in netto miglioramento Seul
(+1,94%).
Guadagni frazionali per Mumbai
(+0,27%); pressoché invariato Sydney
(+0,1%).
La giornata del 16 novembre si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo -0,08%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato -0,16%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,73%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,8%.