Racing Force, ricavi in crescita del 10,8% nel secondo trimestre

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2025 conconsolidate pari a 39,3 milioni di euro, in aumento del +4,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+4,8% a cambi costanti).L'incidenza dei ricavi consolidati del2025 è pari a 18,7 milioni, in crescita del +9,7% rispetto a 17 milioni nel secondo trimestre del 2024 (+10,8% a cambi costanti), a conferma del forte apprezzamento del mercato per le innovazioni di prodotto introdotte dal Gruppo.Ladel primo semestre registra una significativa crescita double-digit rispetto all'esercizio precedente, in linea con le previsioni, si legge in una nota.In termini di, il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership all'interno della macro-regione EMEA, con una crescita pari a +1,6 milioni (+6,4%). Nelle Americhe, prosegue il trend positivo di crescita del fatturato, che ha chiuso i primi sei mesi del 2025 a €0,6 milioni (+6,7% rispetto al primo semestre 2024), grazie principalmente alle vendite di abbigliamento per pilota ai team negli Stati Uniti. La diminuzione registrata nell'area Asia Pacifico nel primo semestre 2025, pari a -0,5 milioni (-11,7% rispetto al primo semestre 2024), è riconducibile in via principale ad una differente pianificazione degli acquisti da parte di un primario dealer."Abbiamo chiuso il secondo trimestre con, registrando una crescita a doppia cifra sia nel fatturato sia nel portafoglio ordini - ha commentato l'- Il principale motore di questo trimestre è stato il Driver's Equipment, a partire dal racewear, grazie all'innovazione continua e alle recenti partnership tecniche che stanno iniziando a dare risultati concreti. Per quanto riguarda i caschi, la nuova gamma omologata FIA è stata accolta con grande entusiasmo dal mercato e continuerà a generare effetti positivi anche nella seconda parte dell'anno. Nel corporate apparel, il progetto Racing Spirit sta confermando il suo potenziale, con una crescita superiore all'80% rispetto al secondo trimestre 2024"."Lo, segnato da instabilità geopolitiche e incertezza macro-economica - ha aggiunto - Continuiamo a monitorarne l'evoluzione con attenzione, consapevoli delle sfide ma anche delle opportunità che ne possono derivare".