Stati Uniti e Commissione europea più vicini ad un accordo sui dazi al 15%

(Teleborsa) -simile a quello siglato con il Giappone, che prevede unasulle importazioni di tutti i prodotti in USA. Lo rivela il Financial Times sulla base delle dichiarazioni rilasciate da tre fonti a conoscenza della questione.Bruxelles - scrive il quotidiano finanziario - potrebbe accettare questo sistema di tariffe reciproche perche sarebbero scattati, senza un accordo,Il. Le parti rinuncerebbero quindi ai maggiori dazi applicati su beni quali aerei, alcolici e dispositivi medici. Ma salverebbe il settore auto, che oggi paga un dazio del 27,5%.Dal mese di aprile, ledelle merci inviate negli Stati Uniti, che si aggiunge alla tariffa base del. Quando è apparso chiaro che la tariffa del 15% includerebbe entrambe le componenti, l'accordo è apparso alla Commissione europea unDell'esito degli ultimi negoziati con Washington, lagli inviati degli, mentre si continua a preparare un pacchetto didi euro, con un’aliquota che salirebbe fino al 30%."Abbasserò i dazi solo se un Paese accetta di aprire il suo mercato, In caso contrario dazi molto più alti!", aveva affermato Trump sul suo profilo social, dopo l'accordo siglato con il Giappone. "I mercati giapponesi sono ora aperti (per la prima volta in assoluto!)".