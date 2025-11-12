Assemblea Anci, ACEA con il suo stand per promuovere la transizione idrica nei territori

(Teleborsa) - Al via oggi la 42a Assemblea Annuale dei Comuni Italiani
. Anche quest’anno il Gruppo ACEA
, presente con i suoi servizi in 13 regioni italiane, ha allestito uno spazio espositivo
di 100 mq., con ledwall e visori 3D, per presentare le soluzioni più avanzate
nei settori dell’economia circolare
, dell’efficienza energetica
e della digitalizzazione dei processi
industriali applicati in tutti i business in cui il Gruppo è attivo.
Nel settore dell’acqua
, il Gruppo Acea si conferma primo operatore idrico in Italia
, grazie ad un piano di investimenti di 4,7 miliardi di euro al 2028
ed alla presenza i ben otto Regioni
, dopo il recente sbarco in Liguria e Sicilia. Ad ANCI, Acea sarà protagonista anche con i nuovi progetti relativi alle infrastrutture elettriche
e al settore dell’ambiente
.Tra le tecnologie di ultima generazione
adottate dal Gruppo per migliorare l’efficienza produttiva e la sicurezza delle persone rientrano i droni per il monitoraggio aereo
dei siti industriali e degli spazi confinati, i sistemi di intelligenza artificiale
per il riconoscimento dei rifiuti e i modelli di manutenzione predittiva
per le infrastrutture idriche ed elettriche. Grazie al progetto Acea Virtual Tour
, che prevede l’utilizzo di visori 3D, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva
alla scoperta degli impianti del Gruppo dedicati al riciclo, alla rigenerazione delle plastiche e alla produzione di energia dagli scarti. Areti
, la società del Gruppo responsabile della distribuzione di energia elettrica a Roma, presenta le più recenti innovazioni nel campo dell’illuminazione pubblica e artistica
. A completare l’esperienza, i visitatori potranno conoscere Albert, il robot umanoide che affianca quotidianamente i tecnici
nelle attività di manutenzione e controllo delle reti elettriche e idriche.In programma due i seminari per il 13 novembre
: uno alle 14:30 in sala Laura Bassi su "La gestione idrica, le sfide dei territori e dell’innovazione", l'altro alle 16:00 su "Le città del domani non saranno smart, saranno agili energicamente". E venerdì 14 novembre
l’Amministratore Delegato di ACEA Fabrizio Palermo interverrà al panel
delle ore 10:00 dal titolo "Europa, modello PNRR: risorse per i comuni che sanno investire".