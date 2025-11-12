Assemblea Anci, ACEA con il suo stand per promuovere la transizione idrica nei territori

Gruppo ACEA

(Teleborsa) - Al via oggi la 42a. Anche quest’anno il, presente con i suoi servizi in 13 regioni italiane, ha allestito unodi 100 mq., con ledwall e visori 3D,nei settori dell’, dell’e dellaindustriali applicati in tutti i business in cui il Gruppo è attivo.Nel, il Gruppo Acea si conferma, grazie ad un piano died alla presenza i ben, dopo il recente sbarco in Liguria e Sicilia. Ad ANCI, Acea sarà protagonista anche con i nuovi progetti relativi allee al settore dell’adottate dal Gruppo per migliorare l’efficienza produttiva e la sicurezza delle persone rientrano idei siti industriali e degli spazi confinati, iper il riconoscimento dei rifiuti e iper le infrastrutture idriche ed elettriche. Grazie al, che prevede l’utilizzo di visori 3D, i visitatori potranno vivere un’alla scoperta degli impianti del Gruppo dedicati al riciclo, alla rigenerazione delle plastiche e alla produzione di energia dagli scarti., la società del Gruppo responsabile della distribuzione di energia elettrica a Roma,. A completare l’esperienza, i visitatori potranno conoscerenelle attività di manutenzione e controllo delle reti elettriche e idriche.: uno alle 14:30 in sala Laura Bassi su "La gestione idrica, le sfide dei territori e dell’innovazione", l'altro alle 16:00 su "Le città del domani non saranno smart, saranno agili energicamente". El’Amministratore Delegato di ACEAdelle ore 10:00 dal titolo "Europa, modello PNRR: risorse per i comuni che sanno investire".