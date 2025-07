Big Tech alla prova dei conti: Alphabet promossa, piange Tesla

Alphabet

(Teleborsa) - Le prime trimestrali dellesono la cartina tornasole delle alterne vicende borsistiche delle Magnifiche 7. All'appuntamento con i conti sono arrivate per prime, che beneficia della scelta di aver puntato sull'intelligenza artificiale e pianifica maggiori investimenti per il prossimo futuro, e, che risente della forte concorrenza dei produttori cinesi e continua a inanellare insuccessi commerciali.Alphabet, la casa madre di Google, ha, grazie all'ottimo andamento del Cloud Computing e dell'Intelligenza artificiale.si è attestato a 28,2 miliardi di dollari, pari a 2alla fine del secondo trimestre, risultando in forte crescita rispetto ai 23,6 miliardi dell'anno prima, pari a 1,89 USD per azione, e battendo le stime del mercato che indicavano un EPS di 2,17 USD.Ila 96,4 miliardi di dollari, superando il consensus di 94 miliardi, grazie all'ottimo andamento del business del, che è stato trainato dal successo dell'AI. E proprio su questa spinta, la casa madre di Google annuncia un, rivedendo al rialzo le spese in conto capitale dirispetto allo scorso mese di febbraio ed attestando la cifra a 85 miliardi di dollari."Abbiamo avuto un trimestre eccezionale, con una solida crescita in tutta l'azienda", ha confermato il Ceo, aggiungendo "siamo leader nel settore dell'intelligenza artificiale e stiamo distribuendo ad un ritmo incredibile. L'intelligenza artificiale sta avendo un impatto positivo su ogni aspetto del business, generando un forte slancio".sono cresciuti poco più del 10% a 71,3 miliardi, mentre quelli relativi asono aumentati del 13% a 9,8 miliardi di dollari, superando le attese pari a 9,6 miliardi.Ben diverso il clima in casa di Elon Musk, che continua a risentire della sua recente uscita in politica e delle divergenze con il Presidente Trump. Il massiccio, conseguente anche all'aumento della concorrenza a livello globale, ha pesato sui conti della big dell'auto elettrica.Tesla ha chiuso il secondo trimestre con unrispetto ad un anno prima, mentre l'EPS adjusted si è attestato a 40 cents, risultando inferiore ai 43 cents del consensus.(auto e servizi) sono calati a 22,5 miliardi di dollari, al di sotto dei 22,7 miliardi attesi, mentre ia 16,7 miliardi contro i 19,9 miliardi di un anno fa. A inizio luglio, Tesla aveva già anticipato un calo delle consegne nell'ordine del 14%