Carrefour, impatto per 240 milioni di euro da vendita attività in Italia

Carrefour

NewPrinces

(Teleborsa) - Dopo un periodo di ripresa dal 2020 al 2022,ha registrato un calo delle vendite nel 2024, con un utile operativo ricorrente negativo di -67 milioni di euro e un Net Free Cash Flow di -180 milioni di euro, in un "". È quanto ricorda il gruppo francesedopo aver avviato trattative esclusive conper la cessione delle sue attività in Italia.L'operazione riguarda tutte le attività di Carrefour in Italia e permetterà a Carrefour di concentrarsi nuovamente sui suoi mercati chiave in Europa e America Latina. L'operazione potrebbe essere completata entro la fine dell'esercizio 2025, con undel gruppo di -240 milioni di euro.LeCarrefour hanno registrato un'accelerazione nel secondo trimestre del 2025, raggiungendo il +4,4% a perimetro costante (LFL) rispetto al +2,9% del primo trimestre. Le vendite del gruppo nel primo semestre del 2025 sono aumentate del +3,7% su base comparabile (LFL) a 46.559 milioni di euro.In(+1,6% LFL e -1,1% organico), le vendite sono state pari a 1.029 milioni di euro nel secondo trimestre, migliorate in un contesto di mercato più favorevole, che è rimasto caratterizzato da un'elevata pressione competitiva. Il gruppo "ha stabilizzato la propria quota di mercato in termini di volume nel secondo trimestre", viene sottolineato.