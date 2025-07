Datrix, nel primo semestre ricavi a 8,2 milioni (+9% a perimetro costante)

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha chiuso ilconpari a, in crescita del 9% a parità di perimetro (+6% su base reported) rispetto allo stesso periodo del 2024. I ricavi ricorrenti si attestano al 67% del totale, mentre il fatturato estero rappresenta il 57%.La società, quotata su Euronext Growth Milan, ha rafforzato la presenza neglicon una nuova leadership per Adapex e con l’integrazione della ByTek Prediction Platform sul mercato americano. Tra i progetti strategici spicca la partnership conper l’evoluzione dellaWellMakers nel corporate wellbeing."I risultati preliminari del primo semestre 2025 confermano la solidità della nostra traiettoria di crescita e l’efficacia delle azioni avviate per rendere il business sempre più scalabile ed efficiente. Abbiamo rafforzato la leadership manageriale negli Stati Uniti per sostenere l’espansione nel mercato AdTech e avviato lo sviluppo commerciale della ByTek Prediction Platform in sinergia con Adapex, dopo aver acquisito contratti rilevanti con clienti di primaria importanza in Italia. Questo asset tecnologico rappresenta un pilastro della nostra proposizione AI, anche grazie all’avvio di progetti strategici come quello con BNP Paribas nel wellbeing. Ci attendiamo i primi risultati di queste iniziative già nei prossimi mesi. Guardiamo avanti con fiducia, forti di un modello operativo più flessibile, orientato alla marginalità e all’innovazione", ha dichiarato, CEO di Datrix.