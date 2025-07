Gismondi 1754, fatturato in calo del 40% nel secondo trimestre

Gismondi 1754

(Teleborsa) -con undi 1,6 milioni di euro,rispetto ai 2,7 milioni del secondo trimestre 2024. Il calo è stato determinato in larga parte dalla fortedurante il primo semestre, in particolare nei mercati chiave di, ma ha pesato anche la, che nel secondo trimestre 2024 aveva registrato vendite pari a 51.066 euro.L’andamento negativo del secondo trimestre hapari a 5,23 milioni,rispetto ai 7,08 milioni del primo semestre 2024."Ilcontinua a essere, con un rallentamento soprattutto nei mercati occidentali. Il calo del wholesale era in parte previsto e riflette la nostra scelta strategica di consolidare la, un passaggio necessario ma non immediato nei risultati", sottolinea, Ceo di Gismondi 1754, proseguendo "continuiamo ad, dove i segnali iniziali sono incoraggianti Stiamo affrontando questo periodo con determinazione, consapevoli che le scelte fatte oggi ci renderanno più forti domani".