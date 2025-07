La SIA, valore della produzione e backlog stabili nel primo semestre

La SIA

Mare Group

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'engineering & design quotata su Euronext Growth Milan e parte di, ha chiuso ildel 2025 con unpari a 7 milioni di euro, in linea con l'anno precedente.Laal 30 giugno 2025 è pari a 2,8 milioni di euro, con un decremento rispetto al 31 marzo 2025 di circa 0,8 milioni di euro. Tale variazione riflette le dinamiche operative tipiche del primo semestre, in un contesto di business che storicamente presenta una minore generazione di cassa rispetto alla seconda parte dell'anno.Ilal 30 giugno 2025 si attesta a 35,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il primo semestre 2024 (35 milioni), ma con un incremento della componente hard backlog del 13%. Rispetto all'ammontare di marzo 2025 (36,1 milioni di euro) sono stati trasformati in ricavi circa 3,6 milioni di euro e il contributo al hard backlog riferito alla business line utility & infrastructure è cresciuto del 34%. Non considerando le gare appena aggiudicate e quelle già comunicate al mercato per un valore di circa 6 milioni di euro, sono stati sottoscritti nuovi accordi per circa 4 milioni di euro, e sono stati finalizzati nuovi ordini per circa 4,6 milioni di euro. La componente di hard backlog è pari a 13,7 milioni di euro, salendo al 39% il suo contributo sul backlog complessivo rispetto al 35% del trimestre precedente"Nel primo semestre del 2025 abbiamo ottenuto risultati che confermano l'efficacia della strategia portata avanti in questi mesi verso una sempre maggiore articolazione della nostra offerta nei diversi segmenti di mercato - ha commentato l'- Le performance raggiunte riflettono una crescita solida, favorita da una visione industriale chiara e da una struttura organizzativa efficace. Iniziamo inoltre a cogliere i primi segnali positivi derivanti dall'integrazione in Mare Group, che sta contribuendo a potenziare ulteriormente la nostra capacità di generare valore e di affrontare commesse di più alto profilo, consolidando il nostro ruolo nel panorama italiano dell'ingegneria".