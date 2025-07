Piano Mattei, Stravato (Sogesid): "L’ambiente è motore di sviluppo, serve approccio globale e condivisione"

(Teleborsa) - "Ilsi fonda su due pilastri: approccio globale e condivisione inclusiva in chiave di sostenibilità. Sogesid, come società pubblica di ingegneria ambientale, è pronta a dare un contributo concreto, mettendo a disposizione del Paese competenze tecniche, visione strategica e capacità di azione sul campo, per accompagnare il Piano fin dalla definizione delle proposte, garantendo qualità, coerenza e integrazione tra le diverse iniziative". Lo ha dichiarato l’Ing., Amministratore Delegato della, in occasione del Convegno "", che si è tenuto al Senato.“Il nostro valore - ha proseguito - sta anche nel saper connettere i progetti, trovare i punti di contatto, creareintervenendo, su richiesta degli attori istituzionali impegnati nei territori, per unire le forze, mettere a sistema iniziative simili e contribuire a definire i reali bisogni ambientali dei Paesi coinvolti. In tal senso, siamo abituati a operare in contesti difficili, dove l’è quotidiana e serve un approccio integrato e multidisciplinare, rapido e risolutivo, fondato su un project management in grado di rafforzare il, promuovendo la cultura della qualità e dell’innovazione"."Tale approccio costituisce la chiave per operare efficacemente nei contesti complessi in cui si articola il. La capacità di coordinare competenze, gestirediversi e assicurare tempi certi è ciò che rende possibile la realizzazione concreta di soluzioni ambientali sostenibili, promuovendo il dialogo con gli enti pubblici, privati e la società civile. Per costruire soluzioni che funzionano occorre una: ogni progetto che realizziamo può innescare un effetto domino positivo, soprattutto in territori fragili come l’ma ricchi di potenzialità. È questo, per noi, il senso più autentico del Piano Mattei: mettere l’al servizio dello sviluppo, con concretezza e spirito di collaborazione", ha concluso Stravato.