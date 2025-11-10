ELT Group si aggiudica call del PNS per Sonar ad Apertura Sintetica

(Teleborsa) - Il progetto(Soluzione Integrata per Ricostruzione Elettroacustica Nazionale) presentato da ELT Group quale azienda leader insieme ad altre aziende nazionali e centri di Ricerca, si è aggiudicata la callper lo sviluppo di unhe permetterà capacità all’avanguardia nel monitoraggio dell’ambiente sottomarino, con importanti risvolti, in primis, nella protezione delle infrastrutture critiche subacquee e nella mappatura dei fondali.Si tratta - spiega la nota - di un progetto che mira a un primato di sovranità tecnologica nazionale e che rappresenterà anche un importante riferimento in ambito mondiale.“E’ un traguardo molto importante per ELT Group – ha commentatoEO&COO di ELT Group - che ci pone in prima linea nella dimensione Underwater per lo sviluppo di un prodotto nuovo per il mercato nazionale e con pochi concorrenti su quello mondiale. Si configura come una grande opportunità nel mondo dei veicoli Unmanned subacquei e conferma il consolidamento della mission storica dell’azienda di protezione degli asset. È un risultato di cui va dato il merito non solo alle aziende che vi hanno partecipato ma anche al grande slancio dato dal Polo Nazionale della dimensione Subacquea per lo sviluppo di soluzioni innovative in un ambiente decisamente sfidante quale quello Underwater”.