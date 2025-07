UniCredit, analisti alzano target price all'indomani dei conti

UniCredit

(Teleborsa) - Ondata disu, all'indomani dei conti record del secondo trimestre 2025, arrivati a poche ore dalla decisione di ritirare l'OPS su. La banca guidata da Andrea Orcel ha ribadito lo spazio di crescita e creazione di valore anche in assenza di M&A, con le iniziative messe in piedi nel corso degli ultimi anni che contribuiranno a sostenere solidi risultati e attraenti livelli di remunerazione.ha incrementato aper azione (+10% da 63,90 euro) il target price, confermando la raccomandazione "Overweight", dopo aver rivisto la stime sull'utile netto rettificato del -2% / +9% / +10% rispettivamente nel 2025-26-27. Diversi fattori hanno guidato la revisione delle stime: 1) la contabilizzazione a patrimonio netto die Alpha Bank (fattore più rilevante, che influisce negativamente sul trading e positivamente sulle consociate); 2) migliori andamenti del margine di interesse (maggiore crescita dei volumi nel 2025 e migliore resilienza dei margini negli anni successivi); 3) la suddivisione dei risultati assicurativi in una linea separata (precedentemente inclusi nelle commissioni, che hanno ridotto proprio a seguito di questa riclassificazione); 4) maggiori accantonamenti per rischi e oneri, minori accantonamenti per perdite su crediti; 5) aliquota fiscale inferiore - quest'ultima è dovuta principalmente al consolidamento azionario di CBK e Alpha, ma anche a un nuovo trattamento degli interessi cedolari AT1.ha incrementato aper azione (+12%) il target price, confermando la raccomandazione "Buy". "Nonostante il venir meno di una potenziale operazione strategica in Italia a seguito del ritiro dell'offerta su Banco BPM, riteniamo che la banca resti ben posizionata per generare solidi risultati nei prossimi anni, supportando un ritorno significativo per gli azionisti (oltre 30 miliardi di euro o oltre il 30% della market cap attuale nel periodo 2025–27) - si legge nella ricerca - La visibilità sugli utili è sostenuta da un business model sempre più diversificato, un'esposizione bilanciata a differenti mercati, robuste linee difensive costruite negli ultimi anni e una solida posizione patrimoniale".Tra gli altri,ha incrementato aper azione da 62 euro il target price.