Londra: movimento negativo per Barclays

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding bancaria inglese, che mostra un decremento del 2,88%.

Lo scenario su base settimanale di Barclays rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Barclays. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Barclays evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,015 sterline. Primo supporto a 3,961. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,932.

