Londra: movimento negativo per Barclays

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding bancaria inglese
, che mostra un decremento del 2,88%.
Lo scenario su base settimanale di Barclays
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Barclays
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Barclays
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,015 sterline. Primo supporto a 3,961. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,932.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)