Eolo, fatturato e EBITDA esercizio 2024-25 in stabile crescita

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di EOLO, Società Benefit leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA, ha approvato ichiuso alla fine di marzo 2025, che evidenziano unrispetto al precedente esercizio.raggiunge quota 140 milioni (+6,5% anno su anno).Questi risultati, assieme ad una marginalità sempre più importante, a quota 57,2% - si sottoliea - confermano il consolidamento della società ormai in crescita sostenuta da anni, rafforzandone il ruolo nel settore delle TLC. Continuano a crescere anche isu base annua."Chiudiamo l’anno fiscale con risultati solidi che confermano la validità delle nostre scelte industriali e strategiche - dichiara, amministratore delegato di EOLO - Registriamo una crescita sia del numero complessivo di clienti, sia della porzione che usufruisce di connettività ultraveloce: oltre la metà, infatti, naviga oggi in banda ultralarga".sul totale degli accessi a banda larga e ultralarga, attestandosi così come primo operatore nel Paese per la tecnologia FWA, segmento di cui rappresenta oltre il 28% delle linee (dati AGCOM). Ad oggi,beneficia già di una connessione in, resa possibile dalla tecnologia FWA a onde millimetriche.Dall’inizio dell’anno EOLO è impegnata nello, che non appoggiandosi su reti preesistenti 4G fornisce prestazioni migliori, come latenza inferiore e velocità più elevata. In particolare, la nuova rete consentirà di portare la connessione Internet fino a 1 Gbps fornendo una connettività ultraveloce con prestazioni paritetiche a quella della fibra anche dove questa tecnologia non è presente, con prestazioni in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.