Ex Ilva, Urso presenta piano decarbonizzazione

(Teleborsa) - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy,ha presentato oggi il Piano diLo ha annunciato lo stesso ministro intervenuto in apertura dei lavori di "Spazio Made in Italy - Politica e società civile a confronto", la due giorni organizzata a Senigallia dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia di Camera e Senato. Parlando della vicinanza tra lui e i sindacati nel voler salvaguardare la produzione e l'occupazione dell'acciaieria di Taranto, Urso ha spiegato come "anche oggi il documento dell'assemblea degli operai dell'ex Ilva concorda in linee essenziali con il piano di piena decarbozzaione che io ho presentato, e con il piano di decarboinizzazione in continuità produttiva e occupazionale, con la realizzazione di tre forni elettrici e relativi Rdi e con il consenso dei sindacati, e spero degli enti locali da cui attendo la decisioneha detto il Ministro sottolineando che "L'Italia ha una particolare predisposizione storica sui calcolatori, i tre più veloci sono in Italia, il Da Vinci a Genova, Leonardo a Bologna e quello di Eni a Pavia". L'Italia può puntare così, secondo Urso, a divenire unOggi l'Italia è il "paese più affidabile e stabile in Europa con una politica chiara, condivisa e una leader capace di indirizzarla. Se guardate il contesto non altrettanto accade nel resto d'Europa, basta guardare quanti governi ha avuto in mille giorni la Gran Bretagna,