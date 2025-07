NewPrinces entra in negoziazione a -2,3% poi viene risospesa

NewPrinces

(Teleborsa) - Dopo esser stata sospesa senza fare prezzoentra in negoziazione, fornendo una indicazione di prezzo di 20,9 euro, in flessione del 2,34% rispetto alla chiusura di ieri a 21,4 euro. Il titolo, che è stato subito risospeso, ha accumulato da inizio anno un rialzo del 70%.NewPrinces ha annunciato ieri sera l'acquisizione del business Carrefour Italia e l'intenzione di valorizzare il marchio GS.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,9.