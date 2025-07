Olidata, sottoscritti due contratti per commercializzazione prodotti in Medio Oriente

Olidata

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, haper ladel gruppo in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti. Il risultato è stato raggiunto a seguito di intense e proficue interlocuzioni avviate dal top management e conclusesi nell'ambito di una visita dedicata, da parte di una delegazione di Olidata, tenutasi a Riyadh e Abu Dhabi nella scorsa settimana, si legge in una nota.In particolare, la società ha sottoscritto un "" con, società facente parte di SHAMAL Group, leader nei settori della difesa, della cybersecurity, delle tecnologie militari e aerospaziali. L'accordo prevede una collaborazione esclusiva e strategica con durata decennale, finalizzato allo sviluppo commerciale dei prodotti del gruppo nei mercati di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein.In secondo luogo, ha sottoscritto un "" con(Abu Dhabi Capital Group - terzo fondo di private equity e venture capital del Medio Oriente, family office di un membro della famiglia reale di Abu Dhabi, specializzato in investimenti a livello globale e con un patrimonio stimato in gestione di diversi miliardi di dollari) sulla base del quale quest'ultima potrà promuovere, commercializzare e vendere in esclusiva nel territorio degli Emirati Arabi Uniti alcuni specifici prodotti del gruppo, presentando proposte congiunte ai clienti. Il contratto ha la durata di un anno, rinnovabile a scadenza per mutuo consenso delle parti.Le intese "segnano un importante passo avanti nella strategia di espansione internazionale del gruppo, con l'obiettivo di fornire soluzioni tecnologiche affidabili e innovative in mercati caratterizzati da una forte domanda per prodotti legati alla trasformazione digitale e infrastrutturale", ha commentato il