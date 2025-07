Prosieben vola a Francoforte dopo rilancio MFE. CEO: "Accogliamo con favore aumento offerta, valuteremo"

MFE A

MFE B

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul titolo ProSieben che sulla piazza di Francoforte mostra un rialzo a doppia cifra (+10,6%). A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia del rilancio dell'offerta da parte di MFE . Scivolano, invece, sulla borsa di Milano, le azioni, destinate allo scambio, e ledell'offerta, che sottolinea l'investimento a lungo termine e il continuo impegno di MFE nei confronti di ProSiebenSat.1.l'offerta aumentata e le potenzialità di creazione di valore menzionate nel comunicato stampa di MFE", ha dichiaratodel gruppo ProSiebenSat.1 Media SE. "Sosteniamo le collaborazioni nel settore dei media e un progetto paneuropeo, lavorando a stretto contatto anche con MFE, e attendiamo con interesse il proseguimento delle discussioni congiunte", ha aggiunto il top manager."Abbiamo deciso di alzare la nostra offerta su ProSiebenSat.1. Non perché la proposta iniziale fosse inadeguata, ma perchéche sosteniamo da anni come primi azionisti. Continuiamo a crederci, nonostante i risultati di ProSiebenSat.1 rendano ancora più urgente agire e mettere in atto una nuova strategia", ha commentatoCEO di MFE-Mediaforeurope. "La nostra, ha aggiunto il top manager, è una proposta industriale, non finanziaria. Non miriamo al controllo totale, ma a una flessibilità che ci consenta di dare una direzione chiara basata su una visione comune. Serve una spinta per costruire ciò che ancora manca: un gruppo europeo forte, con radici locali e una scala adeguata per competere a livello globale. Capace di unire mercati,rafforzare l’offerta editoriale e creare nuovo valore sia per i telespettatori sia per gli investitori.: sul fronte dei costi, sul fronte delle tecnologie e soprattutto sul fronte dei ricavi. Il tutto nel rispetto dell’autonomia editoriale e delle identità nazionali. MFE nei Paesi in cui già opera – Italia e Spagna – ha sempre garantito il rispetto dei valori fondanti: etica imprenditoriale, pluralismo, libertà d’informazione, tutela occupazionale. E continuerà a farlo, sempre e ovunque. Siamo molto convinti del nostro piano, ha detto ancora Pier Silvio Berlusconi. È basato su azioni concrete e valutazioni prudenziali, sia sul fronte dei ricavi che su quello dei costi., con una crescita dell’utile per azione superiore al +50% e fino al +80% in caso di adesione totale all’Offerta. Se esistono alternative migliori, siamo pronti ad ascoltarle. Ma ad oggi il nostro è l’unico progetto concreto per un broadcaster europeo indipendente, credibile e competitivo".