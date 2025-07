Talea, ricavi semestrali crollano a 26,3 milioni di euro. Pesa la composizione negoziata

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona,ha chiuso iconconsolidati pari a 26,3 milioni di euro, rispetto ai 83,2 milioni del primo semestre 2024. In particolare, nel primo semestre 2025, l'Area Consumer ha registrato ricavi per 24,4 milioni di euro, rispetto ai 77,7 milioni del medesimo periodo dell'anno precedente; mentre l'Area Industrial, che include i ricavi verso terzi di Valnan, il fatturato di Talea Media e di Trade Marketing, risulta pari a 1,9 milioni rispetto ai 5,6 milioni del primo semestre 2024. I ricavi consolidati nel secondo trimestre 2025 si attestano a 6,1 milioni di euro, rispetto ai 39,7 milioni del secondo trimestre 2024 e sono interamente legati all'Area Consumer.Glidel primo semestre 2025 sono pari a 712 mila rispetto a 1 milione e 710 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Nel secondo trimestre 2025 gli ordini sono pari a 245 mila, rispetto a 802 mila del medesimo periodo dell'anno precedente.Il numero deinei primi sei mesi del 2025 è di oltre 2 milioni e 364 mila, rispetto ai 8 milioni e 456 mila, nel primo semestre 2024, mentre nel secondo trimestre 2025 i prodotti venduti sono stati 303 mila, rispetto ai 3 milioni e 926 mila del medesimo periodo dell'anno precedente.Con riferimento alla domanda di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa (), la società ha specificato che ilin merito alla conferma delle misure protettive e cautelari. Tale fase di attesa ha inciso l'operatività commerciale della società nel secondo trimestre 2025, determinando una contrazione dei ricavi. Secondo la società, i risultati quindi "non sono confrontabili in modo omogeneo con quelli al termine del secondo trimestre 2024"."Il primo semestre 2025 si è svolto in un contesto particolarmente complesso, condizionato dall'avvio del percorso di composizione negoziata e dall'attesa della conferma delle misure protettive da parte del Tribunale - ha commentato l'- Questa fase ha inevitabilmente inciso sull'operatività e sui ricavi, ma sono in corso interlocuzioni positive con diversi fornitori strategici che hanno manifestato disponibilità a riprendere la collaborazione, confermando la fiducia nel valore e nella visione di Talea Group derivanti da una partnership storica, più che decennale. Siamo determinati a superare questa fase transitoria, forti di un piano industriale solido e di una strategia orientata all'efficienza e alla valorizzazione dei nostri brand. Guardiamo ai prossimi mesi come a un'opportunità per riposizionarci e tornare a crescere con maggiore consapevolezza e solidità".