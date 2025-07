ACBC cresce a doppia cifra: nel 2024 +23% rispetto all'anno precedente

(Teleborsa) -, azienda di consulenza leader nell'innovazione sostenibile nel settore fashion & lifestyle – dal 2025, parte del portafoglio del fondo svizzero- annuncia iconfermando "un trend di crescita solido e costante, nonché una visione strategica proiettata verso l'internazionalizzazione e l'innovazione tecnologica". Nel dettaglio, ACBC – fa sapere la società in una nota – chiude il 2024 con un, segnando un +23% rispetto all'anno precedente. Anche l'EBITDA registra una crescita del 15%, a conferma della solidità del modello di business e della crescente fiducia da parte dipartner e clienti."La crescita di ACBC non è solo numerica, ma rappresenta un passo avanti concreto verso un'industria più sostenibile, trasparente e responsabile – dichiara–. Abbiamo dimostrato che l'innovazione sostenibile puòessere anche economicamente vincente e ora siamo pronti ad accelerare ulteriormente".Guardando al futuro, ACBC punta a rafforzare la propria posizione nel mercato globale. Entro dicembre 2025, infatti, è prevista l'attivazione diin linea con l'impegno costante dell'azienda nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale. Parallelamente, l'azienda – si legge nella nota – conferma la volontà di espandere la propria presenza internazionale, con l'apertura di nuovi headquarters in Europa, rafforzando così la propria rete consulenziale e produttiva."L'internazionalizzazione – continua– è un passaggio strategico per rendere l'impatto di ACBC ancora più globale. Vogliamo portare il nostro modello sostenibile e brevettato in mercati chiave dell'Unione Europea".Novità per il 2025 è stato ilche segna un'evoluzione nell'identità aziendale."Con ACBC+ – conclude– vogliamo rafforzare il nostro impatto non solo sull'ambiente ma anche sulle persone. La sostenibilità sociale è il prossimo grande passo per un'azienda come la nostra".