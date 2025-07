Assoreti, raccolta semestrale sale a 28,7 miliardi di euro trainata dal gestito

(Teleborsa) - Lechiudono icon un bilancio positivo e in crescita rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente: larealizzata tra gennaio e giugno ha raggiunto isostenuto in particolare dal crescente interesse dei risparmiatori nei confronti dei prodotti del risparmio gestito. Le risorse nette confluite nel complesso su fondi comuni, gestioni individuali e prodotti assicurativi /previdenziali, infatti, risultano più che raddoppiate (+132% a/a) e raggiungono i 18,5 miliardi di euro.Nel solo, le Reti realizzano unadi euro: il risultato è attribuibile agli investimenti realizzati sui prodotti del risparmio gestito che si traducono in flussi netti di risorse pari a 3,6 miliardi di euro, in crescita congiunturale (+8,3% m/m) e tendenziale (48,4% a/a).La raccolta netta mensile associata al(fee only/fee on top) sale a 1,5 miliardi di euro; il primo semestre si chiude, quindi, con un bilancio di 8 miliardi di euro (+6,1% a/a).Nei primi sei mesi dell'anno il, seguiti dalle Reti di consulenza,e supera la soglia dei 5,3 milioni."I risultati di giugno confermano la solidità dell'attività delle Reti e la rilevanza della componente gestita nei portafogli - dichiaradell'Associazione - L'andamento del primo semestre evidenzia una dinamica di crescita strutturata, che riflette l'efficienza dei modelli di consulenza adottati dalle Associate e il loro ruolo sempre più centrale nell'intercettare le esigenze dei risparmiatori e nel canalizzare il risparmio verso soluzioni di medio lungo termine".Nel semestre, l'attività di distribuzione diretta di quote disi traduce in volumi di raccolta netta in crescita (+136% a/a) e pari a 9,4 miliardi di euro. Le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi obbligazionari (6,6 miliardi), seguiti dai prodotti flessibili (1,6 miliardi); positivo anche il bilancio dei monetari e degli azionari. Nel solo mese di giugno la raccolta netta in Oicr è pari a circa 1,9 miliardi.I versamenti netti realizzati da gennaio sul compartorisultano più che triplicati (+245% a/a) e pari a poco meno di 6,2 miliardi di euro; si conferma la preferenza per le unit linked, con premi netti per 3 miliardi di euro, ma l'incremento maggiore si riscontra per le polizze vita tradizionali sulle quali confluiscono risorse nette per 1,7 miliardi. A giugno la raccolta in prodotti assicurativi/previdenziali raggiunge 1,3 miliardi.Nei primi sei mesi dell'anno la raccolta netta insi attesta a 3 miliardi di euro (+33,9% a/a) con un sostanziale equilibrio tra gli investimenti netti realizzati sulle gestioni patrimoniali in fondi, di poco superiori a 1,5 miliardi, e quelli che coinvolgono le gestioni mobiliari. Nell'ultimo mese, i flussi netti di risorse ammontano a 423 milioni.Nel mese di giugno, quindi, il, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per 2,6 miliardi di euro; da inizio anno, l'apporto delle Reti si attesta a quasi 15 miliardi di euro.Da gennaio le risorse nette investite inrisultano pari a 11,8 miliardi di euro; la flessione riscontrata (-28% a/a) è attribuibile, in particolare, alla minore raccolta netta realizzata sui titoli di Stato (5,9 miliardi) e sulle obbligazioni corporate(1,1 miliardi), con importi complessivi quasi dimezzati rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Positivo il bilancio anche per le altre tipologie di titoli con la conferma di un crescente interesse nei confronti degli exchange traded product sui quali la raccolta netta èpiù che raddoppiata (+111% a/a) con 3,1 miliardi di euro.Nei primi sei mesi dell'anno le movimentazioni realizzate susegnano la prevalenza delle uscite per 1,6 miliardi di euro; nel solo mese di giugno i deflussi raggiungono i 2,5 miliardi.