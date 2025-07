AstraZeneca conferma guidance dopo secondo trimestre sopra le attese

AstraZeneca

(Teleborsa) -, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, ha registrato un fatturato totale in aumento dell'11% a 28.045 milioni di dollari nel, trainato dalla crescita a due cifre nei settori Oncologia e Biofarmaceutica. L'utile operativo core è aumentato del 13%. L'utile per azione core è aumentato del 17% a 4,66 dollari.La società ha registrato una crescita del ricavi dell'11% a 14,46 miliardi di dollari per il, con un utile core di 2,17 dollari per azione. Gli analisti, secondo un consensus fornito dalla società, si aspettavano un ricavi di 14,15 miliardi di dollari e un utile per azione di 2,16 dollari.Ilprovvisorio è aumentato del 3% a 1,03 dollari (76,7 pence, 9,81 corone svedesi)."Il nostrodel fatturato è proseguito per tutta la prima metà dell'anno e i risultati della nostra ampia e diversificata pipeline sono stati eccellenti, con 12 risultati positivi per studi clinici di Fase III, tra cui baxdrostat, gefurulimab e Tagrisso, solo nelle ultime settimane", ha detto il"Entrando nella nostra prossima fase di crescita, ci siamo, il che include il più grande investimento produttivo nella storia di AstraZeneca, previsto in Virginia - ha aggiunto - Questo investimento epocale riflette non solo l'importanza dell'America, ma anche la nostra fiducia nei nostri farmaci innovativi per trasformare la salute globale e alimentare l'ambizione di AstraZeneca di raggiungere un fatturato di 80 miliardi di dollari entro il 2030".AstraZeneca hasui ricavi totali e sull'utile per azione core per l'anno fiscale 2025 a tassi di cambio costanti, sulla base dei tassi di cambio medi fino al 2024: prevede un aumento dei ricavi totali di una percentuale high single-digit e un aumento dell'utile per azione di base di una percentuale low double-digit.