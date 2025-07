Boeing riduce la perdita nel secondo trimestre. Fatturato +35%

Boeing

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, ha registrato undel2025 di 22,7 miliardi di dollari (che riflette principalmente 150 consegne commerciali), in aumento del 35% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, una perdita netta di 612 milioni di dollari (vs -1,44 miliardi di dollari), unadi 0,92 dollari (vs -2,33 dollari) e una(rettificata) di 1,24 (vs -2,90 dollari)L'azienda ha registrato undi 0,2 miliardi di dollari e un(rettificato) di -0,2 miliardi. I risultati riflettono principalmente il miglioramento delle prestazioni operative e del volume delle consegne commerciali."I nostri cambiamenti fondamentali per rafforzare la sicurezza e la qualità stanno producendo risultati migliori, mentre stabilizziamo le nostre operazioni e forniamo aerei, prodotti e servizi di qualità superiore ai nostri clienti - ha dichiarato il- Guardando alla seconda metà dell'anno, restiamo concentrati sul ripristino della fiducia e sul continuo progresso nella nostra ripresa, operando in un contesto globale dinamico".Iltotale dell'azienda a fine trimestre era di 619 miliardi di dollari.Ilha aumentato il tasso di produzione a 38 aerei al mese nel secondo trimestre e prevede di stabilizzarsi a tale ritmo prima di richiedere l'approvazione per aumentare a 42 aerei al mese entro la fine dell'anno. Il tasso di produzione del programma 787 è ora di 7 al mese.