Cementir, nel primo semestre volumi di cemento stabili. Effetto cambi su calo MOL

Cementir

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2025 di, i volumi venduti di cemento e clinker, pari a 5,1 milioni di tonnellate, sono rimasti pressoché stabili rispetto al medesimo periodo del 2024, grazie, spiega la società, all’incremento registrato in Turchia, Nordic & Baltic e in Malesia, che ha compensato la riduzione dei volumi nelle altre aree geografiche., pari a 2,2 milioni di metri cubi, sono aumentati dell’1,5%, guidati dal positivo andamento della Turchia e della Norvegia, con un contributo più contenuto del Belgio, mentre si è registrata una flessione in Danimarca e Svezia.sono stati pari a 5,2 milioni di tonnellate, in crescita del 4,8% rispetto al primo semestre del 2024, con incrementi in Turchia e Danimarca, stabilità in Belgio e una flessione in Svezia.I ricavi delle vendite e prestazioni del Gruppo sono stati pari a 807,1 milioni di Euro, in aumento dello 0,5% rispetto ai 803,3 milioni di Euro del primo semestre 2024. L’incremento è stato trainato dall’andamento positivo nelle aree Nordic & Baltic, Turchia e Malesia, mentre si è registrata una flessione nelle altre aree geografiche.i ricavi sarebbero stati pari a 842,1 milioni di Euro, superiori del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente., pari a 637,7 milioni di Euro, sono aumentati dello 0,8% rispetto ai 632,8 milioni di Euro del primo semestre 2024.Il, pari a 328,3 milioni di Euro, è diminuito dello 0,5% rispetto di 330 milioni di Euro nel primo semestre 2024, per effetto della riduzione del prezzo di acquisto delle materie prime ed energia, della minore produzione e dell’effetto cambio, soprattutto in Turchia.Gli altri costi operativi, pari a 196,2 milioni di Euro, sono aumentati dello 0,5% rispetto ai 195,3 milioni di Euro del primo semestre 2024.Ilsi è attestato a 171,5 milioni di Euro, in diminuzione del 5,7% rispetto ai 181,9 milioni di Euro del primo semestre 2024 in un contesto macroeconomico complesso, con indebolimento delle valute che ha comportato un effetto cambio negativo di circa 7 milioni di Euro e nonostante due eventi imprevisti che hanno inciso sulle performance operative del semestre: un incendio al sistema di alimentazione dei combustibili alternativi nell’impianto di Gaurain in Belgio e problemi tecnici in fase di riavvio della seconda linea di produzione in Egitto, che hanno comportato il rinvio di alcune spedizioni.L’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi si è attestata al 21,2% rispetto al 22,6% del primo semestre 2024.A cambi costanti 2024, il margine operativo lordo sarebbe stato pari a 178,4 milioni di Euro, in diminuzione dell’1,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Il, tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 66,5 milioni di Euro (61,9 milioni di Euro nel primo semestre del 2024), è stato pari a 105,0 milioni di Euro, in diminuzione del 12,5% rispetto ai 120,0 milioni di Euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Gli ammortamenti dovuti all’applicazione dell’IFRS16 sono stati pari a 18,4 milioni di Euro (16,4 milioni di Euro nello stesso periodo del 2024).A cambi costanti 2024, il risultato operativo sarebbe stato pari a 110,6 milioni di Euro.Ilè stato pari a 2,7 milioni di Euro in calo rispetto ai 22,1 milioni di Euro nello stesso periodo dell'anno precedente, a causa di proventi straordinari nel primo semestre 2024 legati alla svalutazione di oltre il 50% della sterlina egiziana contro Euro.Al netto degli effetti sui cambi, i proventi finanziari netti inclusa la valutazione dei derivati ammontano a 1,0 milioni di Euro (oneri di 0,8 milioni di Euro nel primo semestre 2024). Il risultato delle società consolidate con il metodo del patrimonio netto è stato negativo per 0,1 milioni di Euro (0,1 milioni di Euro nel primo semestre 2024).Ilsi è attestato a 107,7 milioni di Euro, in diminuzione del 24,2% rispetto ai 142,1 milioni di Euro del primo semestre del 2024.Ilè stato pari a 81,6 milioni di Euro (110,2 milioni di Euro nel primo semestre 2024), al netto di imposte pari a 26,0 milioni di Euro (31,9 milioni di Euro nello stesso periodo del 2024).di Gruppo, dedotto il risultato di pertinenza degli azionisti terzi, è pari a 81,4 milioni di Euro (102,2 milioni di Euro nel primo semestre del 2024).Nel corso del primo semestre 2025, il Gruppo ha effettuatocomplessivi per circa 55,7 milioni di Euro (74,2 milioni di Euro nel primo semestre 2024) di cui circa 4,4 milioni di Euro in sostenibilità e 14,1 milioni di Euro (17 milioni di Euro nel primo semestre 2024) inerenti l’applicazione del principio contabile IFRS 16.La cassa netta al 30 giugno 2025, pari a 144,0 milioni di Euro, è migliorata di 88,6 milioni di Euro rispetto ai 55,4 milioni di Euro del 30 giugno 2024, ed include: la distribuzione di dividendi della Capogruppo per 43,5 milioni di Euro avvenuta nel maggio 2025, dividendi per circa 6,0 milioni di Euro ad azionisti terzi, l’aumento della partecipazione nella controllata egiziana per 30 milioni di Euro, oltre agli investimenti industriali del periodo. La posizione di cassa netta comprende 79,5 milioni di Euro di debito per l’effetto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 (82,1 milioni di Euro al 30 giugno 2024).Nel secondo trimestre 2025 i volumi venduti di cemento e clinker, pari a 2,9 milioni di tonnellate, hanno registrato un aumento del 5,6% rispetto al medesimo periodo del 2024. Questo risultato riflette il buon andamento delle vendite in Turchia, Danimarca e Stati Uniti; al contrario si è registrata una contrazione dei volumi in Belgio, Egitto e nell’area Asia Pacifico.I volumi di vendita del calcestruzzo, pari a 1,2 milioni di metri cubi, sono aumentati dell’1,1% grazie al positivo andamento della Turchia e della Norvegia, mentre in Danimarca, Belgio e Svezia si è registrata una flessione dei volumi.Nel settore degli aggregati i volumi di vendita sono stati pari a 2,8 milioni di tonnellate, in aumento del 9,2% grazie alla Turchia, Danimarca e Svezia, mentre in Belgio si sono mantenuti sostanzialmente stabili.I ricavi delle vendite e prestazioni sono stati pari a 436,5 milioni di Euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 436,2 milioni di Euro del secondo trimestre 2024, con una crescita nell’area Nordic & Baltic e in Turchia, ed una diminuzione dei ricavi nelle restanti aree geografiche.I costi operativi sono stati pari a 335,6 milioni di Euro (328,0 milioni di Euro nel secondo trimestre 2024), in crescita del 2,3%, principalmente per aumento dei costi delle materie prime e dei costi del personale.Il margine operativo lordo, pari a 101,8 milioni di Euro, è diminuito del 9,5% rispetto al secondo trimestre del 2024 (112,5 milioni di Euro). con una diminuzione in tutte le aree geografiche ad eccezione del Nord America e a causa delle problematiche tecniche non ricorrenti già menzionate.Il risultato operativo è stato pari a 67,7 milioni di Euro (80,4 milioni di Euro nel secondo trimestre 2024). Il risultato della gestione finanziaria è stato positivo per 0,2 milioni di Euro (negativo per 2,4 milioni di Euro nel secondo trimestre 2024). Il risultato ante imposte si è attestato a 68,0 milioni di Euro, in diminuzione del 12,9% rispetto al secondo trimestre 2024 (80,4 milioni di Euro).Gli investimenti nel secondo trimestre del 2025 sono stati pari a 24 milioni di Euro (30,5 milioni di Euro nel secondo trimestre del 2024), di cui 4,5 milioni di Euro in applicazione del principio contabile IFRS 16 (6,5 milioni di Euro nel secondo trimestre del 2024)., ha commentato: "I risultati del primo semestre 2025 sono in linea con le nostre aspettative, con volumi complessivi di vendita di cemento stabili, ricavi in leggero aumento e margine operativo lordo in flessione rispetto al primo semestre del 2024, prevalentemente a causa di inconvenienti tecnici di produzione a due impianti e di un effetto cambio negativo più ampio del previsto. In un contesto internazionale caratterizzato da una significativa incertezza geopolitica e commerciale, continuiamo a perseguire i nostri obiettivi industriali e di sostenibilità"."Lo scenario macroeconomico continua a essere caratterizzato da un’elevata incertezza, ulteriormente acuita dalle recenti misure protezionistiche intraprese dall’amministrazione statunitense che nel prosieguo dell’anno potrebbero ripercuotersi sul tasso di crescita dell’economia globale. Nonostante tali criticità, spiega la società nella nota dei conti, il Gruppo ritiene di poter confermare gli obiettivi economici e finanziari previsti per l’anno 2025 ovvero di raggiungere ricavi consolidati di circa 1,75 miliardi di Euro; un margine operativo lordo di circa 415 milioni di Euro, e una posizione di cassa netta di circa 410 milioni di Euro a fine periodo. Tali previsioni escludono le componenti non ricorrenti e sono determinate a parità di perimetro.Gli investimenti previsti sono pari a circa 98 milioni di Euro (125,4 milioni di Euro nel 2024), di cui circa 14 milioni di Euro in progetti di sostenibilità. Le spese di ricerca e sviluppo sono previste stabili rispetto al 2024, così come il numero medio di dipendenti. Il Gruppo non prevede la necessità di nuovi finanziamenti esterni, data la generazione di cassa e la posizione di cassa netta attesa entro fine anno.Le suddette indicazioni previsionali non includono: i) gli impatti per l’applicazione dello IAS 29; ii) eventuali poste non ricorrenti; iii) l’impatto dell’eventuale peggioramento della situazione geopolitica o altri eventi straordinari.Quanto precede rispecchia esclusivamente il punto di vista del management della società, e non rappresenta una garanzia, una promessa, un suggerimento operativo o anche solo un consiglio di investimento. Non deve pertanto essere preso come supporto previsionale sull’andamento futuro dei mercati e degli strumenti finanziari interessati".