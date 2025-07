EGLA, Kepler: a prezzo OPA rendimento totale del -28,5% dall'IPO includendo dividendi

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Includendo i piccoli dividendi pagati nel 2024 e nel 2025, al prezzo di transazione proposto (3,85 euro) per l'OPA, gli investitori di(EGLA) otterrebbero un. Lo fanno notare gli analisti di analisti di Kepler Cheuvreux, sottolineando che questo dato si confronta con l'indice STOXX Europe 600 Automobiles & Parts al -17,7% e i due indici italiani FTSE Italia All-Share e FTSE Italia Mid Cap rispettivamente al +61,4% e al +33,0%.Ieri EMS (veicolo delle famiglie fondatrici di EuroGroup Laminations) ha annunciato la cessione della propria intera partecipazione in EGLA (45,7% del capitale e al 72,3% dei diritti di voto) a Ferrum Investment, veicolo controllato dal fondo asiatico di private equityFountainVest. A seguito del closing, sarà lanciata un'offerta pubblica di acquistoal prezzo di 3,85 euro per azione, con l'obiettivo di ottenere ildella società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici.Kepler evidenzia anche che, dall'IPO, la performance del titolo è stata ostacolata da un. Rispetto alle previsioni post-IPO, l'EBITDA 2023/24 è stato inferiore del -6/-24%, l'utile netto del -36/-56% e le traiettorie FCF/indebitamento netto sono state peggiori.L'attuale stima del broker francese per il 2025 è inferiore del -45% rispetto alle stime dell'IPO sull'EBITDA e del -75% sull'utile netto. All'epoca, stimava una PFN di 1 milione di euro a fine 2025, mentre, includendo l'acquisizione di Kumar (2024), alcuni riacquisti e piccoli dividendi pagati, attualmente prevede una PFN molto più elevata, pari a 210 milioni di euro a fine 2025, a causa della, deglie di un certo impatto sul capitale circolante.Di recente, c'è stato un re-rating dei multipli sono stati rivalutati, "il che rende il", si legge nella ricerca. Il prezzo proposto potrebbe incorporare il potenziale (non presente nelle stime di consenso) legato all'accelerazione della crescita del gruppo con gli OEM cinesi, sfruttando i rapporti di FountainVest con gli OEM asiatici.