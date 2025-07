Impatto dazi, è guerra dei numeri: i settori più colpiti

(Teleborsa) -sulle importazioni di beni europei in USA va bened include anche l'impatto dell'contro il dollaro. Lo ha spiegato, Presidente di Confindustria, indicando il valore del 15% sull'export in"Ma noi stiamo sottovalutando una cosa: non è solo l'impatto dei dazi, è anche la, che per noi vuol dire oggiche altri paesi extraeuropei hanno una media del 2%. Difficilmente recuperabile", ha sottolineato Orsini, spiegando che "non è un tema solo di governo italiano ma anche dell'Europa"."L'Europa deve compensare le mancanze di competitività dei nostri prodotti eDa subito deve attuare unper le imprese", ha detto Orsini, proponendo l'utilizzo flessibile del Patto di stabilità e sollecitando l'apertura di nuovi mercati "dove noi potremmo essere forti e sostituire in parte la perdita che abbiamo negli Usa".Se Confindustria stima un impatto combinato notevole dei dazi al 15% e dell'euro,, alla luce degli accordi presi, abbassa il calcolo delle perdite per le imprese italiane adai quasi 10 miliardi stimati inizialmente, tenendo in considerazione le, come quelli farmaceutici, le specialità chimiche ed alcuni beni ad alta tecnologia. Il calcolo è effettuato tenendo conto di un export complessivo verso gli Usa pari a circa 66-70 miliardi di euro e di una esposizione effettiva delle imprese italiane a 45-50 miliardi di euro.La struttura merceologica dell’verso gli Usa è concentrata incon una quota del 27% (18 miliardi di euro di export, dazio teorico 2,7 miliardi);al 20% (13 miliardi di euro di export, 2 miliardi dazio);al 17% (11 miliardi di euro, 1,65 miliardi);al 12% (8 miliardi di euro, 1,2 miliardi);all'11% (7 miliardi di euro, 1,05 miliardi);al 9% (6 miliardi di euro, 0,9 miliardi).Unarriva intanto dal, uno dei prodotti simbolo del Made in Italy in USA. "I dazi al 15% infliggeranno un duro colpo al, principale simbolo del Made in Italy enologico negli Stati Uniti, e metteranno a dura prova la resistenza delle aziende", afferma Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, ricordando che il mercato americano "vale ilpari a oltre. "In questo scenario sarà difficile se non impossibile riallocare l'invenduto nel breve periodo su altre piazze.- prosegue - Per questo è necessario procedere celermente sulla via di nuovi negoziati commerciali, a partire dal Mercosur, per aprire nuove rotte".“Con i dazi al 15% il bicchiere rimarrà mezzo vuoto per almeno l’80% del vino italiano. Ilche stimiamo per le nostre imprese è di circa", afferma Lamberto Frescobaldi, presidente diUIV), aggiungendo che "il danno salirebbe a 460 milioni di euro qualora il dollaro dovesse mantenere l’attuale livello di svalutazione". "Facciamo sin d’ora appello al governo italiano e all’Ue per considerare adeguate misure per salvaguardare un settore che grazie al buyer statunitense era cresciuto molto", conclude.