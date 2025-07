Inflazione, BCE: percezione consumatori europei invariata a giugno

(Teleborsa) - A giugno, ilpercepita nei 12 mesi precedenti è rimasto invariato al 3,1% per il quinto mese consecutivo, il suo livello più basso da settembre 2021. È quanto è emerso dall'ultimo sondaggio sulledella. Nel frattempo, le aspettative medie per l'inflazione nei successivi 12 mesi sono diminuite di 0,2 punti percentuali al 2,6%, il che significa che gli aumenti osservati a marzo e aprile sono stati completamente invertiti a maggio e giugno. Le aspettative per tre anni a venire sono state invariate al 2,4%, mentre le aspettative per l'inflazione a cinque anni si sono mantenute stabili al 2,1% per il settimo mese consecutivo.L'incertezza sulle aspettative di inflazione nei prossimi 12 mesi è rimasta invariata a giugno. In generale, l'evoluzione delle percezioni e delle aspettative sull'inflazione ha seguito tendenze simili tra i gruppi di reddito. Tuttavia, nel corso dell'anno precedente e mezzo, i quintili dihanno riportato percezioni di inflazione leggermente più elevate e aspettative a breve termine rispetto a quintili di reddito più elevati.Gli intervistati più(di età compresa tra 18 e 34 anni) hanno continuato a riportare percezioni e aspettative di inflazione inferiori rispetto agli intervistati più anziani (di età 35-54 e 55-70 anni), anche se il divario era più stretto rispetto agli anni precedenti.Anche le aspettative dei consumatori per lanei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate e sono rimaste ferme all'1% a giugno. Tuttavia, questa apparente stabilità nasconde un calo delle aspettative tra le persone a reddito più elevato, compensato da un aumento delle aspettative tra i gruppi a basso reddito. La crescita nominale della spesa percepita nei 12 mesi precedenti si è tenuta stabile al 5,0% a giugno. Al contrario, la crescita nominale prevista della spesa nei prossimi 12 mesi è diminuita ulteriormente al 3,2% a giugno, dal 3,5% di maggio e dal 3,7% di aprile. Questo calo riflette la maggiore incertezza economica degli ultimi mesi e la minore inflazione prevista.Le aspettative diper i prossimi 12 mesi sono diventate meno negative, salendo al -1,0% a giugno da -1,1% a maggio e -1,9% ad aprile. Le aspettative per ila 12 mesi sono scese al 10,3% a giugno, dal 10,4% di maggio. I consumatori hanno continuato ad aspettarsi che ilsarebbe stato solo leggermente superiore all'attuale tasso di disoccupazione percepito (9,8%), suggerendo una prospettiva del mercato del lavoro sostanzialmente stabile.I consumatori si aspettavano che ildella loroaumentasse del 3,1% nei prossimi 12 mesi, un leggero calo dal 3,2% di maggio. Le aspettative per ia 12 mesi di anticipo sono scese al 4,3%, in calo rispetto al 4,4% di maggio. Come nei mesi precedenti, lesi aspettavano i tassi di interesse ipotecari più alti con 12 mesi di anticipo (4,9%), mentre le famiglie a reddito più elevato si aspettavano i tassi più bassi (3,9%). La percentuale netta di famiglie che segnalano unpiù stretto (rispetto a quelle che segnalano più facile) nel corso dei 12 mesi precedenti è leggermente aumentata, mentre la percentuale netta di coloro che si aspettano condizioni di credito più strette nei successivi 12 mesi è diminuita marginalmente.