Procter & Gamble, Shailesh Jejurikar sostituisce Jon Moeller come CEO

Procter & Gamble

(Teleborsa) -, colosso statunitense di beni di largo consumo, ha annunciato che, attualmente Chief Operating Officer,di Procter & Gamble, a partire dal 1° gennaio 2026. Il board ha inoltre nominato il Jejurikar per candidarsi alla carica di amministratore in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti di ottobre 2025.Il 1° gennaio 2026,di Procter & Gamble. In questo ruolo, Moeller guiderà il board e fornirà consulenza e assistenza al CEO su questioni aziendali.. È membro del team dirigenziale globale di P&G dal 2014, ricoprendo diversi ruoli dirigenziali senior in categorie, settori e regioni, e ha contribuito a sviluppare diverse attività chiave di P&G, tra cui Fabric Care e Home Care a livello globale, e in regioni come Nord America, Europa, Asia e America Latina. Ha inoltre contribuito a guidare lo sviluppo delle strategie rinnovate dell'azienda e i risultati operativi nei settori Supply Chain, Information Technology e Global Business Services."Ringraziamo Jon per la sua leadership strategica e la sua guida, che ha svolto un ruolo fondamentale nella progettazione e nell'implementazione del portafoglio integrato, della superiorità, della produttività e della strategia organizzativa di P&G, nell'ambito di una delle trasformazioni più significative nella storia dell'azienda - ha detto Joe Jimenez, Lead Director del board di P&G - L'azienda ha continuato a generare una forte crescita e creazione di valore grazie alla leadership costante di Jon in qualità di CEO. Èe ora è il momento di passare a Shailesh come CEO. Siamo fortunati e grati che Jon continui a ricoprire il ruolo di Presidente Esecutivo".