Stellantis, Filosa: rispetteremo guidance, nuovo piano strategico a inizio 2026

Stellantis

(Teleborsa) - Il CEO di, ha assicurato che lacon la pubblicazione dei conti semestrali verrà rispettata. "Il primo semestre è stato incredibilmente difficile e ben lontano da dove vogliamo e dobbiamo essere. Ma il miglioramento sequenziale rispetto al secondo semestre del 2024 è davvero incoraggiante", ha detto Filosa durante la call con gli analisti.Nel primo semestre 2025 il gruppo automobilistico ha registrato una contrazione dei, in calo del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024, e unadi, a fronte di un utile di 5,6 miliardi un anno prima. L’(AOI) si attesta a 0,5 miliardi, con undello 0,7%, ben al di sotto del 10% registrato nel 2024."Stiamo mantenendo - ha spiegato - la disciplina sulle scorte, abbiamo un portafoglio ordini più solido e la cadenza del lancio dei prodotti sta progredendo. In Europa l'aumento della produzione dei nuovi modelli della piattaforma Smart Car sarà un fattore determinante, negli Stati Uniti inizieremo a dare il benvenuto a prodotti e propulsori iconici come la Jeep Cherokee, la Charger Ice e l'Hemi V8"."Prevediamo un graduale miglioramento sequenziale nella seconda metà dell'anno. Abbiamo definito delle linee guida per il secondo semestre che inquadrano chiaramente questo aspetto e intendiamo rispettarle", ha affermato."Ilsarà un anno duro e i risultato dello dimostrano. Ma stiamo facendo progressi sul fronte prodotti di cui vediamo i primi risultati. I nostri conti sono più forti ora di 6 o 12 mesi fa", ha sottolineato. "Abbiamo ripristinato la, che prevede una graduale e sequenziale accelerazione grazie ai nuovi prodotti, al miglioramento nell'esecuzione e alle decisioni difficili che abbiamo preso e che prenderemo", ha aggiunto.Il CEO ha poi annunciato che il nuovosarà presentato in occasione delin programma a inizio 2026.