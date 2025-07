Stellantis ristabilisce la guidance: atteso aumento dei ricavi nel secondo semestre

Stellantis

(Teleborsa) - Il grupponel primo semestre 2025 ha registrato una contrazione dei, in calo del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024, e unadi, a fronte di un utile di 5,6 miliardi un anno prima. L’(AOI) si attesta a 0,5 miliardi, con un margine AOI dello 0,7%, ben al di sotto del 10% registrato nel 2024.Dopo averla ritirata, Stellantis ha comunque confermato laper il 2025, puntando a un miglioramento sequenziale con Ricavi netti in crescita rispetto a al primo semestre, un Margine AOI a una cifra bassa e Flussi di cassa industriali in recupero. Il gruppo ha spiegato che le previsioni si basano sulle norme tariffarie/commerciali in essere alLa flessione del primo semestre è stata trainata dalle difficoltà inedallargata (-2%), mentre ilha segnato una crescita del 5% nei ricavi, sostenuta dal mercato argentino e da nuovi modelli come Fiat Strada e Fastback. Anche l'areaha contenuto il calo dei ricavi (-1%) grazie al buon andamento dei veicoli commerciali leggeri, nonostante gli effetti sfavorevoli dei cambi.L’azienda ha spiegato di aver risentito di una combinazione di fattori avversi: tariffe doganali, sfavorevoli effetti cambio e calo della domanda di veicoli commerciali leggeri in Europa. L’impatto tariffario stimato per il 2025 è di circa, di cui 0,3 miliardi già contabilizzati nel primo semestre."Le prime settimane come CEO hanno riconfermato la mia ferma convinzione che risolveremo ciò che non funziona in Stellantis, capitalizzando su tutto ciò che invece funziona, partendo proprio dalla forza, dall’ energia e dalle idee delle nostre persone, insieme ai fantastici nuovi prodotti che stiamo portando sul mercato – ha dichiarato il Ceo,–. Il 2025 si sta rivelando un anno caratterizzato da difficoltà, ma anche da graduali miglioramenti. Confrontando il primo semestre del 2025 con il secondo semestre del 2024, sono evidenti i segnali di progresso, sotto forma di migliori volumi, ricavi netti e AOI, nonostante l'intensificarsi delle difficoltà esterne. Il nostro nuovo leadership team, pur mantenendo un atteggiamento realista rispetto alle sfide che ci attendono, continuerà a prendere le decisioni difficili necessarie per ristabilire una crescit a redditizia e risultati significativamente migliori".A livello finanziario, inetti sono negativi per, contro un valore negativo di 392 milioni nel 2024, principalmente per l’aumento delle spese in conto capitale e R&D. La posizione diresta solida, con 47,2 miliardi di euro al 30 giugno 2025.Sul, Stellantis ha lanciato quattro nuovi modelli nel primo semestre, tra cui Citroën C3 Aircross e Fiat Grande Panda, registrando un aumento di 1,27 punti percentuali di quota di mercato UE30. Sono previsti altri dieci lanci entro la fine dell’anno, compresi modelli su piattaforma STLA Medium come Jeep Compass e Citroën C5 Aircross.