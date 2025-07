Eventi e scadenze del 30 luglio 2025

Mercoledì 30/07/2025

(Teleborsa) -- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Inizia la riunione di politica monetaria08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 2° trimestre 202509:00 -- Sala Polifunzionale del Consiglio dei Ministri - La quarta edizione dell'ISPRA, aggiorna la mappa nazionale della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico – PAI. Interverranno, tra gli altri, il Presidente e il Direttore Generale dell'ISPRA, e il Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia GAVA11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di giugno 202513:45 -- Le Commissioni Ambiente e Attività produttive, presso la Commissione Attività produttive, svolgono il seguito dell'audizione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sullo smaltimento delle scorie nucleari e sull'individuazione delle aree idonee allo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili15:00 -- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati15:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'amministratore delegato e direttore generale di MBDA Italia, Lorenzo Mariani17:00 -- Sala del Mappamondo di Montecitorio - Cerimonia di consegna del "Ventaglio" al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte dell'Associazione stampa parlamentare- Asta Medio-Lungo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto Intermedio sulla gestione al 30 giugno 2025- CDA: Approvazione del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2025, sottoposto volontariamente a revisione contabile limitata, e del Bilancio semestrale abbreviato della Società- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con il mamagement per la presentazione della risultati finanziari alle ore 17.00 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30.06.2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 - Comunicato stampa- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Risultati del II trimestre e I semestre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari alle ore 17.30 - CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Risultati al 30.6.2025 e deliberazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Semestrale Consolidata al 30.06.2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa sui risultati del primo semestre 2025, prima della presentazione agli analisti che si svolgerà alle ore 16:00 - CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo