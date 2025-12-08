Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.189,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,05 dollari per barile, in forte calo dell'1,71%.Sulla parità lo, che rimane a quota +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e poco mosso, che mostra un -0,08%.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 43.433 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 46.108 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%); negativo il(-0,79%).di Milano, troviamo(+4,36%),(+2,10%),(+2,00%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,50%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,59%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,44%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,36%.Tra i(+4,31%),(+2,69%),(+2,62%) e(+2,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,98%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,43%.Tra lepiù importanti:00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)00:50: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%).