Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.189,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,05 dollari per barile, in forte calo dell'1,71%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%. Nello scenario borsistico europeo
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a +0,07%, deludente Londra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e poco mosso Parigi
, che mostra un -0,08%.
Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 43.433 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si ferma a 46.108 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,08%); negativo il FTSE Italia Star
(-0,79%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca MPS
(+4,36%), Leonardo
(+2,10%), Banco BPM
(+2,00%) e Mediobanca
(+1,69%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferrari
, che ha archiviato la seduta a -3,50%.
Sotto pressione Amplifon
, con un forte ribasso del 2,59%.
Soffre Inwit
, che evidenzia una perdita del 2,44%.
Preda dei venditori Campari
, con un decremento del 2,36%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Fincantieri
(+4,31%), Technoprobe
(+2,69%), Alerion Clean Power
(+2,62%) e Comer Industries
(+2,38%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intercos
, che ha archiviato la seduta a -5,62%.
Si concentrano le vendite su Juventus
, che soffre un calo del 2,98%.
Vendite su Ferragamo
, che registra un ribasso del 2,81%.
Seduta negativa per GVS
, che mostra una perdita del 2,43%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Lunedì 08/12/2025
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
00:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%) Martedì 09/12/2025
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro) Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%).