Iveco è "asset strategico". Governo vigile su occupazione e indotto

(Teleborsa) - "È stata annunciata oggi un’importante operazione industriale che apre nuove prospettive di crescita per il, storica realtà italiana, e per i suoi lavoratori,, grande gruppo multinazionale indiano". E' quanto affermano fonti di governo a seguito dell'accordo di vendita, aggiungendo che "il progetto di fusione rappresenta un riconoscimento del valore delle tecnologie italiane".- si sottolinea - con cui l’Italia ha recentemente firmato un piano congiunto per rafforzare la cooperazione economica e industriale. Questo accordo è tra i primi risultati concreti di quel percorso condiviso"."Il progetto prevede che le, mantenendodi approvvigionamento. Non sono previste delocalizzazioni, al contrario, si punta a un'solida attraverso una collaborazione con uno dei principali produttori mondiali di veicoli, senza sovrapposizioni operative ma con evidenti opportunità di crescita.In questo ambito - proseguono le fonti - si inserisce anche la, in linea con la strategia di valorizzazione di un polo produttivo di eccellenza in settori differenziati ma correlati. Entrambi i progetti mirano a sviluppare appieno le proprie potenzialità, pur rimanendo saldamente ancorati alla tutela delle fondamentali esigenze nazionali".e seguirà da vicino l’evoluzione dell’operazione, per garantire la tutela dell’occupazione, delle risorse strategiche e della filiera produttiva. L’Esecutivo - concludono le fonti - resta disponibile aper favorire un risultato utile alla nostra Nazione. In ogni caso, il Governoai sensi della disciplina vigente".