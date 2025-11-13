MIMIT, Bitonci: “Valbruna asset strategico per la difesa nazionale, pronti ad attivare il Golden Power”

(Teleborsa) - "Le Acciaierie Valbruna
rappresentano un asset produttivo strategico per l'Italia e per l'intero comparto siderurgico europeo
, soprattutto per le lavorazioni destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. La loro tutela e la garanzia della continuità produttiva
sono priorità assolute per il Governo e per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
". Lo dichiara in una nota il sottosegretario al MIMIT, Massimo Bitonci, in merito alla situazione dello stabilimento Valbruna di Bolzano
, al centro della procedura di rinnovo della concessione delle aree industriali.
"Il Ministero ed il Governo - spiega Bitonci - hanno già comunicato alla Provincia autonoma di Bolzano che, all'esito della gara per l'assegnazione del diritto di superficie, valuterà l'applicazione del Golden Power
, lo strumento con cui il Governo può intervenire per difendere gli interessi strategici nazionali
. La produzione siderurgica di Valbruna rientra pienamente in questa categoria, in quanto elemento essenziale della filiera industriale e della difesa italiana".
Il Sottosegretario sottolinea inoltre come "le iniziative assunte dalla Regione Veneto, dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali siano assolutamente positive e responsabili
, perchè orientate alla tutela dell'occupazione, alla continuità produttiva e alla difesa di un'eccellenza industriale che dà lavoro a centinaia di famiglie tra Bolzano e Vicenza. Domani sarà un giorno cruciale, scadono i termini per presentare richiesta di visitare l'area,
condizione necessaria per la partecipazione al bando della provincia".
"Il Governo - conclude Bitonci - continuerà a seguire con la massima attenzione questa vicenda
, in stretto coordinamento con Regione Veneto, Azienda e con tutti gli attori coinvolti, per garantire che un presidio strategico come Valbruna resti pienamente operativo sul territorio nazionale".