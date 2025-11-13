MIMIT, Bitonci: “Valbruna asset strategico per la difesa nazionale, pronti ad attivare il Golden Power”

(Teleborsa) - "Lerappresentano un, soprattutto per le lavorazioni destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. La lorosono". Lo dichiara in una nota il, al centro della procedura di rinnovo della concessione delle aree industriali."Il Ministero ed il Governo - spiega Bitonci - hanno già comunicato alla Provincia autonoma di Bolzano che, all'esito della gara per l'assegnazione del diritto di superficie,, lo strumento con cui. La produzione siderurgica di Valbruna rientra pienamente in questa categoria, in quanto elemento essenziale della filiera industriale e della difesa italiana".Il Sottosegretario sottolinea inoltre come ", perchè orientate alla tutela dell'occupazione, alla continuità produttiva e alla difesa di un'eccellenza industriale che dà lavoro a centinaia di famiglie tra Bolzano e Vicenza. Domani sarà un giorno cruciale,condizione necessaria per la partecipazione al bando della provincia"."Il Governo - conclude Bitonci -, in stretto coordinamento con Regione Veneto, Azienda e con tutti gli attori coinvolti, per garantire che un presidio strategico come Valbruna resti pienamente operativo sul territorio nazionale".