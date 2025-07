LU-VE piena efficacia del voto maggiorato potenziato

LU-VE

(Teleborsa) -comunica che, in riferimento all’approvazione in data 1° luglio 2025 della proposta di modifica dell’art. 6 bis relativo al voto maggiorato, approvata dall'assemblea straordinaria, che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di recesso da parte degli azionisti , nel periodo di esercizio compreso tra il 3 luglio 2025 e il 18 luglio 2025.Poiché nessun azionista ha esercitato il diritto di recesso entro il termine previsto, le condizioni risolutive indicate non si sono verificate. Di conseguenza, la delibera assembleare di modifica dello Statuto sociale adottata in data 1° luglio è divenuta definitivamente efficace e il potenziamento del voto maggiorato approvato dall’Assemblea risulta pertanto pienamente attuato a livello statutario, con decorrenza dal 3 luglio 2025.