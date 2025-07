Risparmio gestito, afflussi per 2,55 miliardi a giugno con la spinta dell'obbligazionario

(Teleborsa) - Il mercato italiano del, dopo deflussi per 2,4 miliardi registrati a maggio, portando il totale da inizio anno a +12,5 miliardi di euro. Il mese di giugno chiude con un patrimonio di 2.526 miliardi euro dai 2.520 precedenti.È quanto emerge dai dati preliminari della mappa mensile di, elaborata dall’Ufficio Studi, che ha anche stimatoin uncomplessivo.Per quanto riguarda i, la raccolta di giugno è stata negativa (pari a -388 milioni di euro), a causa dei deflussi registrati sui(-1,5 miliardi di euro), i(-484 milini) ed anche degli(-436 milioni), mentre glihanno attratto afflussi per 2,75 miliardi euro, confermando un andamento largamente positivo e portando il totale da inizio anno a quasi 12 miliardi di euro.Nel complesso lemostrano un bilancio quasi in pareggio (-35 milioni), per effetto degli afflussi sui(+353 milioni), che compensano i deflussi sui fondi aperti. Lea giugno hanno raccolto 2,59 miliardi di euro, di cui 2,03 miliardi provenienti dalle gestioni di mandati istituzionali. Positivo per +555 mln euro anche il bilancio delle gestioni patrimoniali retail.