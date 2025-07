Tenax, ok CdA a prestito obbligazionario non convertibile da 4,5 milioni di euro

Tenax International

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, ha deliberato l'emissione di unfino all'importo complessivo diGli strumenti da emettere saranno. I fondi raccolti verranno impiegati a servizio del Business Plan 2025-2028, che prevede investimenti per la crescita per 8 milioni di euro.Il CdA ha conferito mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato affinché, disgiuntamente tra loro, possano provvedere, tenuto conto delle, a dare concreta attuazione alla deliberazione.