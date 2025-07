Zegna, ricavi semestrali in calo con apprezzamento euro e debolezza Cina

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha annunciato undi 927,7 milioni di euro nel, in calo del 3,4% su base annua rispetto ai 960,1 milioni di euro del primo semestre del 2024 (-2,0% su base organica). Nel secondo trimestre, il fatturato ha raggiunto i 468,9 milioni di euro, in calo del 5,7% su base annua (-2,6% su base organica).La performance su base annua nelle valute nel secondo trimestre del 2025 è statarispetto alle principali valute come il dollaro statunitense, il renminbi e altre valute legate al dollaro statunitense, si legge nella nota sui conti."La solida performance organica del canale DTC, pari a +8% nel secondo trimestre del 2025, dimostra che le nostre iniziative strategiche e le azioni intraprese stanno dando i loro frutti, nonostante il settore si trovi ad affrontare un contesto costantemente difficile - ha commentato il- ZEGNA e Thom Browne sono cresciute entrambe del +7% nel canale DTC, mentre TOM FORD FASHION ha registrato un incremento dell'11%. A livello regionale, le Americhe e il Medio Oriente hanno continuato a registrare un solido slancio".I ricavi delsono stati di 570,4 milioni di euro nel primo semestre 2025, rispetto ai 566,1 milioni di euro del primo semestre 2024, +0,8% su base annua (+2,6% su base organica). I risultati delsono stati sostanzialmente in linea con quelli del segmento, con ricavi del primo semestre 2025 di 129,2 milioni di euro, rispetto ai 166,7 milioni di euro del primo semestre 2024, -22,5% su base annua (-21,7% su base organica). Nel primo semestre del 2025, i ricavi del segmento Tom Ford Fashion, allineati al, sono ammontati a 152,7 milioni di euro, rispetto ai 148,5 milioni di euro del primo semestre del 2024, +2,8% su base annua (+3,8% organico).Nel primo semestre del 2025, i ricavi del Gruppo insono stati pari a 328,9 milioni di euro, in calo del 2,3% su base annua (-1,9% su base organica), rappresentando il 35% dei ricavi del Gruppo. I ricavi nellesono stati pari a 262,7 milioni di euro, in crescita del 6,8% su base annua (+9,3% su base organica), rappresentando il 28%. I ricavi nellasono stati pari a 223,1 milioni di euro, in calo del 16,2% su base annua (-14,7% su base organica), rappresentando il 24%. I ricavi nelsono stati pari a 111,5 milioni di euro, in crescita dell'1,4% su base annua (+3,4% su base organica), rappresentando il 12%.