Causa Eni-Greenpeace/Recommon: Eni chiede la riattivazione della causa

Eni

(Teleborsa) - "In merito alla causa intentata da Greenpeace, Recommon e 12 attivisti nei confronti di Eni, a seguito dell’ordinanza emessa il 21 luglio scorso dalla Corte di Cassazione che ha stabilito la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Roma",ha chiesto la riattivazione del giudizio che le due associazioni avevano chiesto di interrompere circa un anno fa tramite regolamento di giurisdizione.In seguito alla sospensione, si legge in una nota, "spetta alle parti promuovere la riattivazione della controversia che, in assenza di tale iniziativa, entro sei mesi sarebbe estinta".Tramite questo atto, conclude la nota, "Eni conferma la propria volontà di dibattere quanto prima nel contesto rigoroso di un Tribunale le accuse infondate e le dichiarazioni manipolatorie e talvolta mendaci delle due associazioni".