Comer Industries acquista 70% della BU Hydraulic Equipment di Nabtesco per 85 milioni di euro

Comer Industries

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha sottoscritto undel capitale sociale di una società giapponese di nuova costituzione () risultante dalla scissione dell'unità aziendale(prodotti idraulici, componenti e accessori utilizzati nella produzione di attrezzature per costruzioni) di Nabtesco Corporation, incluse le partecipazioni di maggioranza detenute da Nabtesco Corporation nelle controllate in Cina, Thailandia e Germania.Con un giro di affari globale pari a 44,64 miliardi di yen (pari a circa 272 milioni di euro) di fatturato pro-forma, EBITDA pro-forma pari a 3,64 miliardi di yen (pari a circa 22 milioni di euro) e circa 800 dipendenti a fine 2024, la divisione Hydraulic Equipment di Nabtesco è forte di unche include motori, valvole di controllo, pompe a pistoni e altri componenti per una vasta gamma di applicazioni in costruzioni, agricoltura, miniere, strade, marine e veicoli speciali.A fronte di unpari a 14.217 milioni di yen (pari a), soggetto a un meccanismo di aggiustamento prezzo post-closing, Comer Industries acquisirà il 70% di una nuova società (NewCo) che, a seguito del completamento della scissione aziendale di Nabtesco Corporation, andrà a possedere tutte le attività della divisione Hydraulic Equipment di Nabtesco, incluse le partecipazioni di maggioranza detenute da Nabtesco Corporation nelle controllate in Cina, Thailandia e Germania. Comer Industries intende finanziare la transazione attraverso una combinazione di liquidità esistente e utilizzo di linee di credito disponibili.Ildalla combinazione avrà - sulla base dei dati aggregati pro-forma al 31 dicembre 2024 - un fatturato pari a oltre 1,27 miliardi di euro, con un EBITDA di 179 milioni di euro e un indebitamento finanziario post closing di 180 milioni di euro. Il closing è previsto entro la fine del quarto trimestre del 2025."Questa acquisizione testimonia l'prodotti, offrendo tecnologie all'avanguardia ai clienti. L'operazione rafforza la nostra posizione strategica sfruttando una migliore combinazione di tecnologia e prodotti per catturare nuove opportunità di mercato, creando così valore per tutti i nostri stakeholders", ha dichiaratodi Comer Industries."Un investimento che non solo rafforza ulteriormente la nostra relazione con Nabtesco, ormai partner affidabile e di lunga data - ha aggiunto Storchi - ma che permette a Comer Industries, dopo aver conquistato una posizione di leadership nelle tecnologie meccaniche ed elettriche, di".